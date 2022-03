Qatar Fund for Development et Réseau Entreprendre Tunisie ont mis en place un Bootcamp spécial startups pour la sélection de 3 startups innovantes. Ce programme de formation vient confirmer la volonté et l’engagement des deux structures à continuer à accompagner la création d’emplois en Tunisie.

C’est lors d’une cérémonie de remise des trophées, organisée le 11 mars 2022, à l’hôtel Acropole les Berges du Lac de Tunis, que les 3 startups gagnantes ont été dévoilées. Ils bénéficieront de prêts d’honneur d’une valeur de 30 000 dinars pour le 1er prix (qui a été décerné au projet Historiar), de 20 000 dinars pour le 2ème prix (décerné à Lave’Rit) et de 10 000 dinars pour le 3ème prix (décerné au projet Sghartoon) ; ainsi qu’un accompagnement assuré par des chefs d’entreprises.

Cette cérémonie a été marquée par la présence des responsables du Qatar Fund for Development, de chefs d’entreprise membres de Réseau Entreprendre Tunisie et de différents acteurs de l’écosystème tunisien. Elle a également constitué une occasion pour les startuppers sélectionnés de donner de la visibilité à leurs projets.

Rappelons que l’appel à candidatures a été lancé le 15 février 2022, pour la sélection de 10 startups innovantes à travers toute la Tunisie.

Les 10 startups suivantes ont été sélectionnées : Edutest, Historiar, CPM Solutions, Cure Bionics, Ahmini, Sghartoon, Eurafrique Legal, Lave’Rit, Birou et Majesteye.

Ces startups ont assisté à un Bootcamp de 3 jours, les 9-10 et 11 mars, au siège de la Fondation Tunisie pour le Développement. Elles ont bénéficié d’un accompagnement par des experts en investissement pour l’étape de validation de leurs Business model et Pitch deck.

A la fin des 3 jours d’accompagnement, un comité de sélection s’est réuni pour désigner les 3 startups gagnantes.

Le Jury était composé des membres suivants :

Hichem Zghal- CEO Tunisie Leasing

Anis Kallel – Partner Africinvest

Hichem Turki – président Réseau Entreprendre Tunisie et directeur général Novation City

Neila Benzina – CEO Wimbee et co-fondatrice de Holberton School

Aymen Mtimet – directeur Deloitte Afrique

Aymen Talbi – représentant QFFD

Kais Mejri – directeur général de l’Innovation et du développement technologique au ministère de l’Industrie

Ahmed El Karm – président du Conseil d’administration de Tunisie Leasing & Factoring et ancien PDG de l’Amen Bank.

QFFD et Réseau Entreprendre Tunisie : un partenariat fructueux

Le partenariat entre Réseau Entreprendre Tunisie et Qatar Fund for Development a permis, depuis sa signature le 8 mai 2013, la création de 2000 emplois directs à travers 200 entreprises sur 7 régions de la Tunisie grâce à un financement de 5 Mdt. Il a contribué à l’appui et au développement de 6 bureaux régionaux de Réseau Entreprendre Tunisie.

A propos de Qatar Fund For Development

Qatar Fund For Development, est une institution publique de développement mandatée par l’Etat du Qatar dont le but est d’aider les pays amis et en développement à soutenir leurs économies et à implémenter des programmes de développement. QFFD soutient ces pays en accordant des subventions, des prêts, et une assistance technique. Ce soutient a été officialisé en Tunisie par la mise en place de différents programmes visant principalement les jeunes, et les habitants des régions les plus marginalisés. L’objectif principal du Qatar Fund for Development est de parvenir à un développement inclusif et durable, en abordant les questions prioritaires d’éducation, de santé et d’autonomisation économique.

A propos de Réseau Entreprendre Tunisie

Réseau Entreprendre Tunisie est une association de chefs d’entreprise qui accompagnent les jeunes promoteurs dans le but de contribuer à la création d’emplois dans 7 régions de la Tunisie.

Cet accompagnement est assorti d’un financement sous forme de prêt d’honneur qui vient renforcer les fonds propres des nouveaux entrepreneurs, de l’intégration de ces derniers dans les réseaux économiques grâce à un réseau national de 200 chefs d’entreprises et de 14 000 chefs d’entreprises à l‘échelle internationale.