La sélection Tunisienne de judo a remporté trois médailles d’or, deux en argent et quatre en bronze, dimanche lors de la deuxième et dernière journée de l’Open international de Tunis organisé les 12 et 13 mars à la salle omnisports de Radès.

Les trois médailles d’or ont été décrochées par Abdelaziz Ben Amara (- 90 kg), Nihel Cheikhrouhou (+78 kg) et Nihel Landolsi (-70 kg).

A ces médailles, viennent s’ajouter les deux or obtenues samedi par Frej Dhouibi (60 kg) et Meriem Bejaoui (63 kg) et autant en bronze par Oumeima Bedoui (48 kg) et Meriem Jmour (52 kg).

Voici la répartition des médailles de la sélection nationale lors de la deuxième journée

Hommes:

-90 kg:

Abdelaziz Ben Ammar (or)

Yassine Gueriche (argent)

Baheddine Bejaoui (bronze).

+100 kg

Anis Bne Khaled (bronze)

-100 kg

Koussai Ben Ghars (bronze).

Dames

+78 kg:

Nihel Chekhrouhou (or)

Sarra Mezoughi (argent)

Zeineb Troudi (bronze)

-70 kg:

Nihel Landolsi (or).