La 9ème édition de Riyeda, le salon de l’entrepreneuriat sera organisé mardi et mercredi, 15 et 16 mars 2022 en mode hybride, c’est-à-dire en présentielle à la Cité de la culture de Tunis, et en ligne sur “Riyeda Event Platform”, by Eventoo.

Riyeda est l’événement dédié à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il rassemble les acteurs du secteur public, privé, de la société civile, les universitaires, les décideurs publics, les financiers, les experts, mentors et coachs, avec les PME, les startups, les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les diplômés passionnés par l’initiative privée.

Ce rendez-vous regroupera plusieurs activités, notamment des espaces d’exposition, offrant l’opportunité aux professionnels de présenter leurs services et solutions les plus innovantes, un espace de conférences avec la participation de plus de 90 entrepreneurs et conférenciers nationaux et internationaux, et des ateliers axés surtout sur le développement des techniques de communication et de management.

A l’ordre de jour de Riyeda, un Hackathon qui permet d’attirer et de connecter les futurs entrepreneurs tunisiens les plus talentueux, et les porteurs de projets innovants.

Les organisateurs du salon proposent aussi l’organisation de Riyeda Challenge, qui se présente comme un “Pitch Competition” visant à identifier des futurs startuppeurs qui ont un besoin d’accompagnement ou de financement pour la création et le développement de leurs entreprises.