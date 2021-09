Le 9ème salon de l’entrepreneuriat “Riyeda”, se déroulera les 23 et 24 février 2022 en mode hybride, à la cité de la culture de Tunis, ainsi qu’en ligne sur “Riyeda Event Platform”.

Dédié à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation, ce Salon rassemble les acteurs du secteur public, privé, de la société civile, les universitaires, les décideurs publics, les financiers, les experts, mentors et coachs, avec les PME, les startups, les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les diplômés passionnés par l’initiative privée.

Il est ouvert à tous les secteurs d’activité, avec un focus particulier sur les Fintechs, l’Agritech, l’E-Commerce, l’E-santé, l’industrie, l’énergie, les TIC, le tourisme, les services, la communication, les médias, les petits métiers…

L’édition de Riyeda 2022 aura pour objectif central de répondre à la question suivante : “Comment soutenir les entrepreneurs et startuppers à accéder aux nouveaux marchés, seul relais de leurs croissances et pérennités ?”

En tout, plus de 10000 participants attendus en mode présentiel et virtuel, vont profiter de 2 jours de partage et d’échange à travers un programme riche et exclusif animé par une sélection d’intervenants (Décideurs politiques et publics, Experts, Chefs d’Entreprises, responsables de programmes d’entrepreneuriat, des investisseurs et des startuppers.

Des espaces d’expositions seront aménagés dans le Hall de la cité de la culture pour offrir à l’écosystème l’opportunité d’exposer ses produits, services et solutions à la communauté d’entrepreneurs et startuppers. Des pavillons d’exposition thématiques au profit des startups seront également aménagés afin qu’elles puissent exposer leurs innovations et solutions aux visiteurs, nouer des partenariats et présenter leurs offres.

A l’occasion dudit Salon, une Pitch-compétition ” Riyeda Challenge ” sera lancée afin d’identifier des porteurs de projets innovants et sérieux qui ont un besoin d’accompagnement ou de financement pour concrétiser la création et le développement de leurs entreprises. Les candidats sélectionnés seront accompagnés en ligne pour les préparer à pitcher le 1er jour du salon devant un jury composé par des investisseurs et des bailleurs de fonds engagés dans la dynamique entrepreneuriale.

Un “Riyeda Hackathon” sera également organisé dans l’objectif d’attirer et de connecter les futurs entrepreneurs tunisiens les plus talentueux et les porteurs de projets innovants qui répondent à des problématiques réelles dans leurs régions et désirant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Toujours à l’occasion du salon, l’APII tiendra la deuxième édition de sa compétition “Best Innovative startup Award”, afin d’identifier des porteurs de projets innovants et sérieux. L’objectif de la compétition est de récompenser l’esprit innovant et compétitif chez les jeunes et les aider à accéder au Networking et à l’écosystème de l’Entrepreneuriat.