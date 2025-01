La 12e édition du salon de l’Entrepreneuriat Riyeda a démarré, jeudi, à Tunis, sur le thème ” L’innovation et l’entreprenariat: un duo gagnant”.

Organisée en partenariat avec le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) et des organismes publics comme l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et l’Agence de Promotion des Investissements agricoles (APIA), cette édition, qui se déroule sur deux jours, offre l’occasion à plus de 120 exposants représentant des entreprises locales et plus de 50 startups de mettre en avant leurs innovations et de créer des partenariats entre eux.

Pour le directeur général de l’APII, Omar Bouzouada, ce salon permet aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et diplômés de l’enseignement supérieur de prendre connaissance des différents organismes publics et privés pouvant les soutenir afin de se lancer dans des projets entrepreneuriaux, ajoutant, dans ce contexte, que l’Etat met à leur disposition un ensemble de mécanismes visant à promouvoir l’initiative privée.

Ilyes Khiari , chargé d’organisation a indiqué” que l’objectif de Riyeda est de présenter les programmes mis en place par l’Etat pour promouvoir l’entreprenariat et de mettre en contact les jeunes entrepreneurs avec les investisseurs.

Et d’ajouter que ce salon prévoit l’organisation de 32 ateliers et près de 14 workshops dédiés à l’innovation dans les domaines de la finance, la transformation digitale et le développement durable.

Des success stories d’entrepreneurs seront présentées lors de cette édition, a-t-il dit.