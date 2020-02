TOPNET, le leader des fournisseurs de Services Internet en Tunisie, a participé à la 7ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat RIYEDA, le rendez-vous incontournable des jeunes entrepreneurs et des acteurs de l’entrepreneuriat en Tunisie, qui s’est tenu du 12 et 13 février 2020 à la Cité de la Culture de Tunis.

Le salon Riyeda a réuni environ 70 conférenciers, 760 jeunes entrepreneurs, 270 dirigeants d’entreprises et 50 investisseurs. Ce salon étant aussi une occasion de partage, d’échange, et d’encadrement, qui représente une véritable opportunité pour les jeunes entrepreneurs afin d’accéder à l’écosystème entrepreneurial.

A l’occasion de cet événement, TOPNET a présenté son catalogue de produits et de services Data très haut débit (Fast Link Fibre Optique et Rapido Pro VDSL et GPON), de Sécurité Managée et de Cloud dédiés aux entreprises ainsi que ses solutions clé en main (Accès réseau, plateforme VoIp, IP Phone et points d’accès) convergente internet Haut Débit/VoIP.

A travers sa participation, TOPNET affirme sa volonté d’accompagner les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets innovants, en offrant ses meilleures offres et services adaptés à leurs besoins.