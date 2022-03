Une Journée d’étude autour du projet de loi organisant le secteur du cinéma aura lieu le samedi 12 mars à la salle Sofi El Golli à la Cité de la culture.

Ce rendez-vous est organisé à l’initiative du Syndicat indépendant des réalisateurs producteurs (SIRP) dirigé par le cinéaste Ibrahim Letayef, président, et Habib Mestiri, secrétaire général. Le Syndicat appelle les divers protagonistes du secteur à participer à cette rencontre ” assez importante afin de jeter les bases d’une nouvelle approche de travail pour la production cinématographique “. Le but étant d’élargir la consultation nationale sur le cinéma en faisant participer le plus grands nombres de professionnels.

La rencontre sera axée sur les 32 articles contenus dans le projet sur le cinéma qui devra remplacer l’ancien projet n 717. Ce dernier a été réalisé par le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) qui a déjà transmis une copie au ministère des Affaires Culturelles.

La journée d’étude s’inscrit dans le cadre de la consultation nationale sur le cinéma tunisien et les réformes à faire en vue de booster la production, la distribution, l’exploitation des œuvres filmiques. Les financements publics annuels souvent jugés insuffisants sont au cœur des négociations et des recommandations pour un secteur en qui connait de grandes lacunes freinant son rayonnement et son indépendance, selon le SIRP.

Ce dernier est l’une des structures professionnelles qui œuvrent à la défense des droits des professionnels qui exige une révision participative, sérieuse et profonde du secteur et de la loi d’aide à la production cinématographique.

Récemment, le syndicat à mis en cause le mode de fonctionnement des commissions successives désignées à la tête du Fonds d’aide à la production cinématographique au sein du ministère des Affaires culturelles.

Il lance également un appel à la présidence de la République et au gouvernement en vue d’augmenter le budget alloué à la production nationale dans le 7e art.

A l’instar de la demande faite par le Syndicat indépendant des réalisateurs producteurs, le comité d’aide à la production cinématographique au titre de l’année 2021 avait également préconisé une augmentation des aides annuelles publiques à la production cinématographique.

Cet appel coïncide avec une période assez délicate pour les professionnels du cinéma touchés par la crise sanitaire. Il vise à répondre aux besoins financiers grandissants des professionnels et promouvoir le cinéma national, sur la double scène nationale internationale.