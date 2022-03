Le gouverneur de Jendouba, Ali Marmouri, a décidé la fermeture de 3 unités touristiques pour 15 jours dont deux situées dans la ville d’Ain Draham et une dans la ville de Tabarka.

La fermeture fait suite à l’enregistrement de plusieurs infractions sanitaires par le comité régional chargé du contrôle des unités touristiques lors des visites d’inspection.

Parmi les infractions détectées : présence d’odeurs nauséabonde et de rouille dans les équipements de refroidissement en plus d’absence d’hygiène et du manque de maintenance dans les cuisines et les locaux de stockage des denrées alimentaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le délégué régional du tourisme à Tabarka et Ain Draham, Issa Marouani a indiqué que les établissements hôteliers fermés ont bénéficié des primes sociales ainsi que des primes de formation au profit des employés.