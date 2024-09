L’enseigne possède son propre Al Manach déroulant à sa guise le carrousel des saisons. Et, adapte ses prestations en conséquence.

Mövenpick du Lac de Tunis fait déménager le ‘’Quart chaud’’. L’été a fait son check out et elle l’annonce à l’adresse de ses clients. Et, ça se ‘’passe toujours comme ça’’ chez ce prestigieux hôtel.

Se mettre au goût des saisons

Tout finit par des…points de presse. Et pour célébrer le départ de l’été, une charmante cérémonie avait été organisée avec la presse sous le signe enchanteur de ‘’Summer Farewell’’.

Rassurez-vous il ne s’agit pas d’un Farewell pour de vrai, l’été sera de retour à l’heure dite l’année prochaine, mais d’un simple ‘’it’s just Goodbye’’. Désormais, l’animation dans les divers compartiments de l’hôtel, notamment les grands espaces qui servent de galeries d’art, va se mettre au goût des saisons.

Les cartes des bars suivront et le grand spécialiste des cocktails est déjà à pied d’œuvre, cheker et tire bouchons, en mains. Quoique cela se passe en toute sobriété étant donné que la prohibition a cours au lac.

Voir l’Emir du zinc, venu du Moyen Orient, concocter un ‘’Mojito’’ sobre est proprement enivrant. Sans alcool la fête peut être plus folle. Et le buffet, gargantuesque, garni à l’extrême pouvait tenir la concurrence avec les cuisines méditerranéennes c’est-à-dire les mieux classées du monde.

Un cri d’extase me vient des envolées de Lamartine lequel a dit dans son célèbre poème ‘’Le Lac’’, ‘’Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Une ligne ‘’Gelateria’’ a manqué à l’appel mais sans altérer le plaisir et refroidir nos papilles.

Une recette qui marche

A bien y réfléchir voilà un hôtel au bord d’un lac, pieds dans l’eau mais sans plage aménagée, sans piscine et qui accueille des estivants ! Miracle !! Il nous débarrasse des bruits de plagistes et efface le parasol du panorama.

Voilà un marketing qui tourne le dos aux recettes usuelles et bon marché du folklore et qui embraie sur ce que la Tunisie a de plus savoureux et de plus noble.

Accor, maison mère de Mövenpick sait composer avec un marketing offensif et imaginatif. Faire marcher la tête, fait marcher le business. Le tourisme tunisien peut bien se réinventer, quitter son image dévalorisée de destination de masse et aller vers une sortie par le rêve. De quoi saouler les touristes. Et les fidéliser à l’image des clients de la marque.