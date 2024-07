Appartenant à la libyan African investment Company, l’hôtel Laico de Tunis, un établissement de premier plan situé au centre de la capitale, va opérer, dorénavant, sous l’enseigne « Le Radisson Hotel Group ».

Dénommé officiellement, Radisson Blu Hotel & Conference Center, Tunis, cet hôtel de 305 chambres, issu de la conversion d’une propriété existante (Laico Tunis) marquera les débuts de la marque Radisson Blu à Tunis.

Il s’agit du septième hôtel du groupe en Tunisie et du quatrième dans la capitale. L’une des principales caractéristiques du Radisson Blu Hotel & Conference Center, Tunis, est son vaste centre de conventions. Celui-ci comprendra plusieurs salles de réunion, des salles de conseil, une salle VIP, un salon exécutif, un centre d’affaires et une salle de bal de 1.400 m², faisant de lui le plus grand centre de conférences de la ville.

L’hôtel, qui fut un Abou Nawas pendant 18 ans avant de devenir un LAICO en 2018, rejoint ainsi les autres établissements Radisson Blu de Tunisie, situés à Hammamet, Sousse, Djerba et au Lac 3.

ABS