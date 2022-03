Recruté en janvier 2010 par le groupe Advans, Brieuc Cardon a d’abord été le directeur général adjoint de la filiale congolaise, ensuite DG de la filiale ghanéenne du groupe avant de diriger Advans Tunisie pendant plus de 4 années.

Cardon aura permis de développer et pérenniser de nombreux partenariats stratégiques (Viamobile, UIB, La Poste, USAID, etc.), de développer fortement le portefeuille de crédit de l’institution et de positionner celle-ci comme leader des nouvelles institutions de microfinance.

Fort de cette expérience, Cardon se consacrera désormais aux activités d’Advans International siégeant à Paris en qualité de « Head of Business Development ».

Brieuc Cardon s’affirme confiant dans l’avenir d’Advans Tunisie et déclare : « avec Meriem, Advans Tunisie est dans d’excellentes mains. Ses compétences, son parcours impressionnant, son réseau et sa connaissance des contextes financiers et économiques tunisiens, seront des atouts considérables pour Advans Tunisie ».

En effet, Meriem Zine a réalisé un beau parcours professionnel avec plus de 18 années d’expérience à des postes à haute responsabilité dans différents secteurs d’activité. Après avoir travaillé 4 ans comme auditrice chez Ernst & Young et 2 ans dans un fonds de Private Equity, elle rejoint le groupe GAT Assurances de 2010 à 2020 où elle fut DGA et ensuite DG de la filiale GAT Vie après avoir occupé différents postes de Direction. Elle reprend ensuite le poste de Directrice d’Investissement du premier Fonds de Fonds Anava destiné au financement des start-ups.

Son expérience dans le domaine de l’audit, de l’investissement et des assurances, sa capacité démontrée à gérer et fédérer des équipes importantes ainsi que sa motivation pour relever les défis propres à la microfinance et le développement des TPE en Tunisie seront des atouts pour la réussite d’Advans Tunisie.

Meriem Zine est la 1ère femme à prendre la direction d’Advans Tunisie, un symbole fort pour notre entreprise, qui compte aujourd’hui 57% d’effectifs féminins et dont l’ambition pour les années à venir sera notamment d’encourager et d’accompagner davantage de femmes entrepreneures en Tunisie. Madame Zine devient ainsi la 3e femme au sein du groupe Advans, à occuper un poste de direction générale de filiale, après Jana Kadia, Directrice Générale d’Advans Myanmar depuis 2017, et Mariam Djibo, Directrice Générale d’Advans Côte d’Ivoire depuis 2019.

————–

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique en proposant à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services…

Le montant maximum de crédit alloué est de 40 000 TND. Divers types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit entrepreneur, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 23 MDT, est membre du Groupe Advans, réseau international de microfinance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie).

Créée en 2013 (opérationnelle en mars 2015) à l’initiative d’Advans SA, avec le soutien d’investisseurs et de partenaires internationaux et tunisiens, Advans Tunisie est agréée par le ministère des Finances, emploie 442 collaborateurs et compte 18 agences qui servent plus de 20 000 clients, avec un encours de 129 MDT à fin février 2022.

Au niveau mondial, Advans emploie plus de 7 000 salariés et sert plus d’un million de clients.