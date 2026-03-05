Tunisie : Walid Saqqa nommé directeur général de CAPITAUX BNA 5 mars 2026 Par : Communiques « Le Marché financier a appris que tous les intervenants du marché ont donné leur accord pour nommer M. Walid Saqqa directeur général de la société de courtage en bourse “CAPITAUX BNA”. En Continu Change devises en dinar tunisien : Cours du 05 Mars 2026 Raja Bessais - 5 mars 2026 Tunisie : légère hausse de l’inflation à 5 % en février 2026 Raja Bessais - 5 mars 2026 Entrepreneuriat vert en Tunisie : un guide pratique pour accompagner startups et porteurs de projets Raja Bessais - 5 mars 2026 Ooredoo Tunisie soutient 400 familles rurales à travers une initiative de développement durable dans le cadre du programme « Tounes T3ich » Raja Bessais - 5 mars 2026 EdTech et industries créatives : appel aux startups pour la Foire du livre de Tunis 2026 Raja Bessais - 5 mars 2026 A la une Économie Tunisie 2026 : Analyse des experts sur la crise de l’investissement et du cash 4 mars 2026 Tunisie-Libye : Vers un corridor commercial à 5 milliards de dollars malgré le choc monétaire 3 mars 2026 Gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’IA : +1,36% dès la première séance dans un marché en baisse 2 mars 2026