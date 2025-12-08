Tunis, 8 Décembre 2025 – Roche Tunisie & Libye annonce la nomination de Matthieu Galais au poste de Directeur Général du laboratoire pharmaceutique, succédant à Imene Ben Abdallah, afin d’assurer une continuité dans la dynamique engagée ces dernières années. Dans ses nouvelles fonctions, Matthieu Galais aura pour mission de poursuivre le développement de solutions de santé innovantes, de renforcer les partenariats stratégiques et de continuer à accompagner l’évolution des systèmes de santé en Tunisie et en Libye, au bénéfice des patients. Fort de plus de 18 ans d’expérience au sein du groupe Roche, dans des environnements complexes et en transformation rapide, il aborde ce nouveau rôle avec une vision claire pour la région. Plus qu’une fonction, c’est une mission qu’il embrasse avec conviction : accélérer l’accès aux innovations médicales là où elles sont le plus nécessaires, en s’appuyant sur les talents locaux et des partenariats solides.

Avant cette nomination, Mr Galais dirigeait la région Afrique Centrale, couvrant à la fois les activités de Roche Pharma et Diagnostics dans l’un des environnements parmi les plus complexes du continent. Il y a construit une organisation agile et apprenante, capable de tisser des partenariats solides avec les acteurs de la santé, d’accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins, et de maintenir un dialogue constant avec les autorités et les parties prenantes publiques et privées.

Il a notamment contribué à intégrer de nouveaux modèles de prise en charge en oncologie et à renforcer les programmes d’accès au diagnostic, dans une approche centrée sur le patient et la durabilité.

Reconnu pour son leadership inclusif et collaboratif, Mr Galais place la richesse humaine au cœur de la performance collective. Il est convaincu que la force d’une organisation réside dans la diversité de ses talents et dans la capacité à leur donner les moyens d’agir. Son approche repose sur l’écoute, la co-construction et la faculté à fédérer autour d’une vision commune, des qualités essentielles pour accompagner les transformations dans des environnements exigeants.

Son parcours international et transversal lui permet de créer des liens solides entre les savoir-faire locaux et la vision globale du groupe pharmaceutique Roche.

« Poursuivre ce parcours au service de la santé en Tunisie et en Libye, c’est pour moi bien plus qu’un nouveau poste, c’est un engagement. » confie Mr Galais. « L’innovation n’a de sens que si elle transforme réellement la vie des populations. Ici, nous avons la chance de collaborer avec des partenaires qui partagent cette ambition — avancer ensemble et co-construire des solutions pérennes pour répondre aux besoins de santé de la région. ».

Une nomination pour renforcer la mission de Roche en Tunisie et en Libye

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la vision portée par la région Afrique.

« La prise de fonction de Matthieu s’inscrit dans la continuité du travail engagé en Tunisie et en Libye, où les besoins des patients et les priorités des systèmes de santé évoluent pour mieux répondre aux attentes de la population.» souligne Maturin Tchoumi, Africa Area Head – Roche Pharma International. « Son parcours international, sa capacité à fédérer et son engagement envers l’accès à l’innovation feront de lui un acteur essentiel pour développer des partenariats institutionnels durables et soutenir l’évolution des systèmes de santé dans les deux pays. »

Alors que les priorités de santé évoluent en Tunisie et en Libye, cette nomination réaffirme l’engagement de Roche à accompagner durablement les deux pays dans le renforcement de leurs systèmes de santé. Sous la direction de Mr Galais, la filiale continuera de renforcer la collaboration avec les acteurs locaux et de contribuer à un impact concret pour les patients.

Cette transition reflète la mission de Roche Tunisie & Libye : proposer des solutions de santé innovantes tout en garantissant un accès équitable aux soins. Elle s’inscrit également dans l’engagement global de Roche à transformer la santé à l’échelle mondiale et locale..

À propos de Roche Tunisie SA

Présent en Tunisie depuis plus de 30 ans, Roche Tunisie est aujourd’hui reconnue comme un acteur de référence dans le domaine de la santé avec une équipe de près de 40 collaborateurs. L’entreprise intervient dans plusieurs domaines thérapeutiques clés, dont l’oncologie, la neurologie, les maladies rares, l’hématologie et l’ophtalmologie. Roche Tunisie travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, les professionnels de santé et les associations tunisiennes pour répondre aux besoins médicaux non couverts, améliorer l’accès aux innovations thérapeutiques et soutenir la recherche clinique. Dans cette optique, l’entreprise s’engage à renforcer les parcours de soins et à contribuer au développement de solutions durables pour le système de santé tunisien.

En tant que partenaire de long terme, Roche Tunisie œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des patients en Tunisie et en Libye, en apportant des solutions de santé concrètes et accessibles.

A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Depuis plus de 125 ans, le développement durable constitue un pilier fondamental des activités de Roche. En tant qu’entreprise axée sur l’innovation scientifique, notre principale contribution à la société réside dans le développement de médicaments et de solutions diagnostiques innovants qui améliorent la qualité de vie. Roche s’engage à travers les initiatives Science Based Targets et Sustainable Markets à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.