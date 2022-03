La 7ème édition du Festival SiccaJazz qu’abritera la ville du Kef, du 15 au 20 mars 2022, est de retour dans une édition spéciale placée sous le thème ” Back to Life “.

La programmation de cette nouvelle édition a été dévoilé, samedi, au cours d’une conférence de presse tenue au Centre Elife Kef, partenaire du festival. Le SiccaJazz 2022 propose désormais deux rendez-vous dans l’année : Le Sicca Jazz sous le Chapiteau de la Kasbah, du 15 au 20 mars, et le Sicca Jazz Live Factory, du 3 au 11 septembre.

Après deux années difficiles dues à la crise sanitaire, SiccaJazz renouera ainsi avec le public de Siccaveneria, appellation ancienne du Kef, pour des concerts inédits et en présentiel. Organisé par l’Association culture et développement , SiccaJazz est dirigé par Ramzi Jebabli qui est également le fondateur du festival.

Jebabli a évoqué une édition en deux temps, “complètement différentes des précédentes.” La première phase est celle d’un SiccaJazz sous le Chapiteau de la Kasbah au coeur de la ville du Kef et constitue la pierre angulaire du festival qui proposera une scène 100% jazz.

Baptisée Sicca Jazz Live Factory, la seconde phase est programmée en automne prochain dans un décor naturel. Le Live Factory est une nouvelle scène indomptable et éclectique qui concocte des scènes inédites pour un public curieux . Entre fusions, talents du moment, jams, jazz expérimental, performance électro, world music, les expériences artistiques s’y bousculent.

La touche du Sicca Jazz Live Factory est la captation audiovisuelle des concerts laissant une empreinte indélébile de l’art, de la culture et du patrimoine. une empreinte indélébile de l’art, de la culture et du patrimoine.

Traditionnellement, SiccaJazz est soutenu par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Cette année les organisateurs ont décidé de mettre fin à ce partenariat à cause de ce qu’ils qualifient “de traitement inapproprié” de la part du ministère qui n’a pas honoré ses engagements envers le festival. Un cumul de dettes avoisinant les 170 milles dinars a contraint le festival à recourir à ses propres fonds, selon l’expression de Jebabli.

Artistes au line-up de la première phase du festival

Au line-up de la première phase, cinq concerts où seront présents des artistes comme Electro de Luxe, groupe inclassable, mêlant les influences jazz, funk et soul, et Guillaume Perret, véritable Jazzman expérimentaliste et surtout génialissime saxophoniste français.

D’autres grands noms du jazz américain seront présents, à l’instar de Boney Fileds, show man afro-américain, trompettiste et chanteur, ou encore Theo Crocker, trompettiste et improvisateur s’imposant aujourd’hui comme l’une des grandes promesses du jazz américain.

Cette année Sicca Jazz concrétise son partenariat avec ” Visa For Music “, premier Festival et marché professionnel des Musiques d’Afrique et du Moyen-Orient. Dans ce cadre, le batteur-chanteur algérien Karim Ziad sera sur scène pour délivrer un jazz énergique fusionnant les rythmes traditionnels de l’Afrique du Nord avec les sonorités Jazz.

La décentralisation de la culture et la mise en valeur d’un patrimoine culturel, matériel et immatériel de toute la région du Kef par le biais de l’art et de la musique, sont au cœur de SiccaJazz.

Le Festival honore aussi des talents tunisiens, à travers des représentations artistiques diverses et au cours d’activités annexes associées au festival soit les showcases les soirées Off de SiccaJazz, etc. Avec des master-class, des résidences artistiques, des visites guidées et des déjeuners musicaux, une vision et une nouvelle image du Kef dans l’univers artistique et culturel est promue.

Line-up de la première phase de SiccaJazz :

Sous le chapiteau La Kasbah:

Mardi 15 mars : Moncef Genoud Project invite Christine Vouilloz (en partenariat avec l’ambassade suisse en Tunisie)

Mercredi 16 mars : Guillaume Perret, Jazz Electro (France)

Jeudi 17 mars : Karim Zied / Mehdi Nasouli, Meeting (Algérie-France)

Bab L’Bluz – Jazz-Gnawa (France-Maroc)

Vendredi 18 mars : Boney Fields, Jazz-Funk-Blues (USA)

Samedi 19 mars : Wonder Collective ‘Woco ‘ (France)

Dimanche 20 mars : 24 Parfums de Mohamed-Ali Kammoun, Spécial Fruiga (Tunisie)

Tous les spectacles commencent à 20h00, hormis celui de la clôture, prévu à 19h00

Siccajazz scène libre (15 au 19 mars) au Centre Hedi Zoghlami à Ras El Ain:

– Issaouiyet el Kef (musique soufie)

– Concert Cirta-Nova de Souhail Cherni (fusion-musique du monde)

– Concert Loulia Band (musique du monde)

– Concert Cigar’s Band (latino- jazz)

– Concert Midnight PIN (Rock-jazz).

La scène libre est ouverte tous les jours du festival à partir de 13h jusqu’à 18h00 (show cases jeunes talents de Kef-concerts-dj set).