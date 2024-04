A l’occasion de la célébration le 30 avril de la Journée internationale du Jazz, le Goethe-Institut Tunis propose une soirée dédiée au jazz avec Omar El Ouaer Trio, composé du musicien Omar El Ouaer au piano et d’Aymen Boujlida à la batterie, en invitant le virtuose de la guitare Fawzi Chekili et l’artiste Alia Sellami au chant.

La soirée dans l’univers du jazz aura lieu le jeudi 02 mai 2024 à 20h00 au jardin du Goethe-Institut Tunis.

Aux côtés du musicien Omar El Ouaer, la soirée est portée par la participation d’une figure emblématique de la scène jazz, le musicien et compositeur tunisien Fawzi Chekili. Guitariste de jazz de la base, pianiste et joueur de oud, il s’intéresse très vite au jazz, qu’il découvre en Angleterre où il réside au début des années 1970. Il est aujourd’hui actif autant sur la scène tunisienne qu’internationale, et enseignant à Tunis.

Sa musique est née dans le jazz avec ses harmonies et son phrasé mais reste largement ouverte à diverses influences ethno-culturelles, et plus particulièrement à la chaleur des modes orientaux, tunisiens et arabes, qu’il va intégrer dans un registre autre que celui auxquels ils appartiennent.

Sur scène également le batteur et compositeur plusieurs fois primé, Ayman Boujlida qui a trouvé une voix musicale unique grâce à sa passion pour le jazz, la musique classique et le folklore tunisien. Ce musicien tunisien, amazigh de naissance, a été exposé dès son plus jeune âge à la musique traditionnelle nord-africaine. Il a commencé à faire des tournées en tant que musicien local tout en poursuivant des études d’ethnomusicologie.

La nationalité tunisienne que Alia Sellami a de son père vient nourrir le mélange déjà riche de ses ascendances maternelles : andalouse, luxembourgeoise, allemande et polonaise.

En Tunisie où elle grandit, sa formation artistique associe dès son jeune âge des arts et des techniques de genre différents : musique arabe, classique, jazz et danse africaine, classique jazz et contemporaine.

Ce contexte artistique interdisciplinaire est déterminant dans la nature du parcours de cette artiste plurielle, qui aime pratiquer des styles et des techniques de chant divers et se plait à faire inter agir, dans ses créations, toutes sortes de formes et d’expressions artistiques, informe Goethe Institut Tunis.