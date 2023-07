Les pianistes tunisiens Mehdi Trabelsi et Wajdi Cherif avec son Quintet de Jazz se sont produits, mercredi, sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet à la 9ème soirée de la 57ème édition du Festival International de Hammamet.

La première partie a démarré avec ” Le Serment des Chemins ” de Mehdi Trabelsi au piano accompagné de la voix de Abir Derbel, chantant les poèmes de l’auteur et dramaturge tunisienne Leila Toubel. ” Le Serment des Chemins “, est un cycle de mélodies sur des poèmes en dialecte tunisien.

Accompagné par la voix féerique d’Abir Derbel, Mehdi Trabelsi a présenté un répertoire d’une dizaine de chansons au total, sur une durée d’une heure. Le spectacle était une ode à l’amour avec des notes flottantes et des mots sensibles.

” Le Serment des Chemins “, est le fruit d’une rencontre artistique entre les trois artistes et une occasion pour Leila Toubel de replonger dans la poésie, à la demande de Mehdi Trabelsi.

La deuxième partie de la soirée a eu lieu avec le Quintet (un orchestre de Jazz composé de cinq musiciens) du pianiste tunisien Wajdi Cherif, avec Habib Samandi aux percussions, Yves Eouzan à la batterie, Henri Dorina à la basse et Manu Codjia à la guitare.

Le Quintet a joué un répertoire de 7 morceaux de Jazz pur, dont ” Blurred vision “, un duo piano et chant d’onomatopées avec Habib Samandi, ” Lost in the moment “, un trio piano, basse et guitare avec Manu Codjia et Henri Dorina, et deux reprises du répertoire classique du Jazz, une du jazzman américain Duke Ellington, ” Caravane ” et une autre du compositeur et trompettiste américain Miles Davis, ” Nardis “.

Wajdi Cherif a dressé un panorama de l’histoire du Jazz et a proposé au public un petit voyage auditif aux origines du Jazz des Etats-Unis avec ses notes et ses choix de musiciens et de références, en alternant entre le piano et le clavier. Tout en apportant sa personnalité et ses racines aux compositions.

La 57ème édition du Festival International de Hammamet se poursuit avec plus de musique, de danse et de théâtre. Le festival acceuillera ce jeudi soir 20 juillet le groupe musical féminin d’origine cubaine Ibeyi, une première au continent africain.

Ce rendez-vous annuel multidisciplinaire qu’abrite la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) se tient du 8 juillet au 12 août 2023.