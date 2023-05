A l’occasion de la sortie de son nouvel album “Tunisian Vibes”, le label Jazzit de Malek Lakhoua a annoncé la tenue d’un concert inédit de Kyle Schafer en quartet qui s’intitule “Kyle Schafer Tunisian Vibes featuring pierre Vaiana”, prévu le 1er juin prochain au Théâtre municipal de Tunis.

Après un premier album du pianiste Moncef Genoud, Jazzit Records va publier son deuxième album, “Tunisian Vibes” du pianiste américain Kyle Schafer. Le concert de sortie de cet album sera donné avec notamment la participation du saxophoniste belge d’origine sicilienne Pierre Vaiana, indique un communiqué du label tunisien.

Le concert ” Tunisian Vibes ” est une belle immersion jazzy dans le répertoire traditionnel tunisien. Au line-up, des musiciens d’Europe, des Etats Unis d’Amérique et de l’Afrique : Pierre Vaiana au saxophone soprano, Andreas Wealti à la contrebasse, Malek Lakhoua à la batterie et Kyle Schafer au piano.

L’album propose de (re)découvrir des arrangements de morceaux d’anthologie tunisiens mais également algériens. Il contient des standards de Hédi Jouini, Salah Al Farzit ou encore Sadok Thraya.

Kyle Schafer s’inscrit dans le sillage de nombreux artistes que notre pays a inspiré, tels Paul Klee, Karol Szymanowsky, Michel Foucault ou Gustave Flaubert. Venant d’une tradition musicale classique, alliant gospel et spirituel, le pianiste est aujourd’hui tenté par de nouvelles rencontres et des alliages métissant ses éblouissements tunisiens avec le jazz le plus pur.

Le titre de cet album aux vibrations tunisiennes, résume bien la démarche de cet artiste californien installé depuis quelques années en Tunisie.

Malek Lakhoua est un agitateur innovant de la scène jazz tunisienne, qui fait appel à des musiciens internationaux pour métisser les musiques et multiplier les expériences.

Outre ses performances de musicien, il a inscrit à son actif, la création du premier label jazz tunisien “Jazzit Records”. Ce label contribue à animer la scène jazz nationale avec des initiatives soulignant les synergies artistiques internationales des jazzmen tunisiens.

Ce deuxième album de Jazzit Records est le fruit d’une collaboration avec le label belge Igloo Records. Ce partenariat a démarré à l’occasion de la Journée internationale du jazz, le 30 avril dernier, grâce notamment au concours de la Délégation Wallonie Bruxelles en Tunisie.