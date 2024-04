A l’occasion de la célébration de l’édition 2024 de la Journée internationale du jazz qui sera célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays, le Jazz Club de Tunis s’associe au Centre d’Art B7L9 pour célébrer ce rendez-vous international autour du jazz le mardi 30 avril 2024 à Bhar Lazreg.

Une journée entière d’activités prévue de 11h00 à minuit sera ponctuée par des master-class, plusieurs concerts, des jam-sessions et des projections de films sur l’histoire de la musique Jazz, informent les organisateurs. La programmation détaillée sera annoncée bientôt.

Devenue en Tunisie bien plus qu’un simple rendez-vous musical, la Journée incarne la créativité, l’unité de l’humanité et le dialogue interculturel. Depuis sa naissance dans les quartiers animés de la Nouvelle-Orléans, le jazz a traversé les frontières offrant aux musiciens du monde entier la liberté d’improviser sur des thèmes devenus universels. Cet événement mondial offre l’opportunité de célébrer la richesse du jazz, rappelant l’importance de l’harmonie et de la compréhension mutuelle, tout en créant des ponts entre les cultures, notent-ils.

Pour l’édition 2024, la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock, ont annoncé que Tanger (Maroc) accueillera le concert mondial organisé à cette occasion et sera la ville cheffe de file des festivités. Par cette désignation, “Tanger devient la toute première ville du continent africain à être la figure de proue de la Journée internationale du jazz, la plus vaste et la plus prestigieuse manifestation mondiale dédiée au jazz” lit-on sur le site de l’UNESCO.

Le grand concert mondial sera organisé au Palais des Arts et de la Culture, nouvel emblème architectural de la ville. Il sera aussi diffusé sur YouTube, Facebook et les sites Internet des Nations Unies et de l’UNESCO, afin de pouvoir être suivi par des millions de personnes à travers le monde, ajoute l’Unesco.

Créée par la Conférence générale de l’UNESCO en 2011 et reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du jazz rassemble chaque année, le 30 avril, des pays et des communautés du monde entier. Elle met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine.

La Journée internationale du jazz touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents, grâce à des programmes pédagogiques, des spectacles et des activités de sensibilisation des communautés.