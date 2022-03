Dans le cadre du projet “Femmedina”, qui vise la réhabilitation et la dynamisation des espaces publics dans la partie historique de Tunis à travers un processus élargi de participation des femmes et des citoyens, seront inaugurés les espaces publics inclusifs à l’issue d’une conférence de presse organisée par la Municipalité de Tunis en collaboration avec l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et Cities Alliance (UNOPS), le mercredi 9 mars 2022, à l’Hôtel de Ville de Tunis.

Cette inauguration des espaces publics créés par et pour les femmes de la Médina réunira la maire de Tunis Souad Abderrahim, la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi, les membres du conseil municipal, des représentants des autorités locales, des membres des communautés et d’organisations de femmes et des femmes fréquentant la Médina.

Femmedina est un projet de 18 mois financé par l’USAID et mis en œuvre par Cities Alliance et la municipalité de Tunis. A travers un processus participatif, ce projet vise à recueillir les voix, les expériences et les attentes des femmes de la médina. Le processus comprenait des ateliers, une cartographie de l’espace et une enquête auprès de plus de 120 répondants, ainsi qu’une analyse des données recueillies sur l’utilisation et l’activité des espaces publics. Ce processus participatif a servi de base à la réhabilitation et au développement des espaces publics inclusifs.

Contexte: Rendre la médina plus sûre pour les femmes, qui pourraient alors profiter de l’espace en tant que lieu d’affaires

L’idée de ce projet était dès le départ de repenser la manière dont les villes sont planifiées et gérées. Hommes et femmes ont des modes de vie, des expériences et des usages différents de la ville. Les espaces publics offrent aux femmes des moyens de participer de manière égale à la transformation culturelle, sociale et politique de leurs communautés et de leur pays.

L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et Cities Alliance, en collaboration avec la Ville de Tunis, ont mis en œuvre Femmedina, un projet axé sur le genre qui vise à réhabiliter et activer les espaces publics du centre historique de Tunis, la Médina, à travers un processus plus large de participation des femmes.

Ce projet de 18 mois examine les approches sensibles au genre de la planification urbaine qui soutiennent les femmes vivant dans ces zones, tout en aidant les dirigeants municipaux à améliorer la prise de décision participative.

Le projet s’appelle Femmedina, une combinaison des termes “femmes” et “médina” (ville historique), car les villes ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles. Les espaces publics peuvent rassembler les communautés et faciliter l’expression et la diversité culturelles, il est donc important d’examiner comment les espaces publics peuvent promouvoir l’établissement de relations entre les femmes et la ville.

Ce processus participatif complet dans la Médina historique et symbolique de Tunis est le noyau à partir duquel engager les femmes. Il aidera également à identifier les espaces publics clés pour des interventions physiques à petite échelle afin d’améliorer l’autonomisation des femmes et la sécurité dans les espaces publics. L’implication de la communauté locale et des femmes dans le processus de renouvellement urbain est nécessaire pour créer des espaces qui reflètent les histoires et les besoins des personnes qui y vivent.

Le projet vise à faire entendre la voix des femmes marginalisées et à les engager dans la réhabilitation des espaces publics. Il cherche à identifier et à mettre en œuvre une rénovation à petite échelle des espaces publics pour les rendre plus inclusifs envers les besoins des femmes. Tout au long du processus, les résidentes et les dirigeantes de la ville amélioreront leur capacité à prendre des décisions collectives sur la manière de créer une meilleure qualité de vie.