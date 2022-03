La ville de Sfax accueille du 7 au 15 mars 2022 la deuxième édition du Festival international de l’héritage culinaire (CHIF, Culinary Heritage international festival) organisé et lancé par l’association “Saveurs de mon pays”.

Réunissant 12 pays (Tunisie, Algérie, Libye, Sultanat d’Oman, Royaume d’Arabie Saoudite, Italie, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, Egypte, Cameroun et Turquie), cet événement international est le résultat de diverses actions culinaires et de terroir organisées depuis 2013 à Sfax, grâce à l’histoire et au riche patrimoine culinaire de la région, ainsi qu’à l’engouement des habitants à préserver leurs traditions.

Cette édition vise à enraciner l’approche de l’association et de ses partenaires, du fondamental de l’échange et de la découverte entre les participants “inter-tunisiens” et internationaux, des divers produits, artisans (du terroir) et enseignes commerciales, etc., existant dans l’orbite du culinaire authentique et du terroir, et ce grâce à l’échange culturel, social et culinaire propre à chaque pays participant avec divers programmes de dégustations.

Pour cette deuxième édition, l’association a choisi pour l’inauguration officielle du Festival le 9 mars prochain au siège de Tunisian Olives Association à Sfax, l’organisation d’une table ronde ayant pour titre ” Moyens de conservation des aliments : patrimoine et pratiques ancestrales “, sous l’encadrement de Lassad Dandani et Nayla Saadi, puis l’inauguration de l’espace commercial et artisanal à l’espace des habits traditionnels ” Madiha Trabelsi”.

Le programmé prévoit par ailleurs un circuit découverte à travers les anciennes ruelles de la Medina de Sfax.

En ce qui concerne la compétition culinaire internationale, elle sera marquée par la dégustation par des membres de Saveurs de Mon Pays, ainsi que par la supervision des résultats par les représentants officiels de la WORLDCHEFS en Tunisie.

Fidèle à sa vocation de sauvegarde du patrimoine culinaire et des produits de terroir tunisien authentique et soucieuse de participer à l’éclosion du tourisme culinaire, l’association propose durant cet événement une occasion propice à un rayonnement hors frontières des produits et savoir-faire, par la participation de professionnels tunisiens et étrangers grâce à l’échange-découverte de produits de terroir semblables.

Créée en 2012, l’association “Saveurs de mon pays” s’est mise pour objectif de ressusciter et d’identifier le patrimoine culinaire tunisien, ainsi que de mettre en valeur les produits et la cuisine du terroir, jalousement gardée jadis par les grands-mères comme un trésor familial.

Chaque région, chaque village possède ses propres spécialités et mets typiques. Ces recettes ancestrales, spécifiques et de saison, ne sont plus transmises avec la fidélité nécessaire et tombent de plus en plus dans l’oubli total ; et avec elles un pan de notre histoire et de notre mode de vie.

Par des rencontres, des séminaires, des dégustations publiques, etc. l’association dynamise le retour aux sources et l’intérêt aux richesses du patrimoine culinaire en excitant, la curiosité et la découverte chez les plus jeunes, les papilles de chaque “fine bouche” et avertis, en créant une synergie entre les acteurs du monde du terroir et de la gastronomie ; sans oublier tous types et catégories de tourismes.

Soutenir en usant la gastronomie et le terroir comme supports d’action sociales, tout en apportant des solutions durables à l’auto-entrepreneuriat, la formation, la micro-entreprise pour développer les régions les plus démenées, sont parmi les objectifs de l’association.