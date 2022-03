Quatre éco-entrepreneurs innovants dans le secteur textile vont bénéficier d’une opportunité d’accéder aux marchés méditerranéens et de se connecter avec les acteurs de la chaîne de valeur régionale à travers le projet STAND Up! “Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée”.

A cet effet, le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) et le Centre technique du textile (CETTEX), en tant que partenaires locaux du projet STAND Up!, ont lancé un appel à candidatures, du 28 février jusqu’au 31 mars 2022, pour la sélection de 4 éco-entrepreneurs innovants du secteur du textile, habillement et mode qui vont bénéficier d’un bon de plus de 4 000 euros chacun.

Chaque bon a une valeur de plus de 4 000 euros, directement échangeable contre des services destinés à aider l’entrepreneur à développer ses activités sur un marché étranger, situé dans la région méditerranéenne. La priorité sera donnée aux startups qui souhaitent développer l’activité dans les pays concernés par le STAND Up ! (Italie, Espagne, Egypte, Liban et Tunisie).

Les prestations directement couvertes par cette prime sont les frais de voyage des entrepreneurs vers les pays sélectionnés; les services de marketing et de communication numérique pour les entrepreneurs ; les services de conseil d’une organisation locale pour le développement de startups et la participation à des conférences/salons intéressant les startups.

Ce programme fournira l’opportunité d’accéder aux marchés internationaux de la région méditerranéenne, de stimuler le développement des affaires internationales, de se connecter avec les acteurs de la chaîne de valeur et de rencontrer les parties prenantes de la région. Il offre notamment la possibilité d’aider à promouvoir les échanges avec des experts et des professionnels dans le domaine de la création d’entreprise, à identifier de nouveaux fournisseurs et à établir des opportunités d’affaires à l’étranger.

Les startups ou les éco-entrepreneurs indépendants ayant au moins un prototype/produit/service dans le secteur du textile et de l’habillement, éco-durable/circulaire, en phase de démarrage ou en phase de croissance, avec un impact environnemental et/social positif, et dont les projets sont implantés en Tunisie, peuvent postuler à cet appel à candidatures, en remplissant le formulaire via le lien ci-après : https://forms.gle/QSYGHxCDXJvPvuPz9