Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a reçu au siège du département l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Bruegel, pour discuté des moyens de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine militaire.

La coopération entre les deux pays a atteint des paliers supérieurs dans divers domaines, et devient de plus en plus un exemple à suivre dans les relations bilatérales avec les pays frères et amis, indique un communiqué du ministère.

Au cours de la réunion, le ministre souhaite voir ce partenariat se développer davantage dans des domaines d’intérêt commun, citant en particulier, la sécurisation des frontières, la formation et l’échange d’expertises.

Pour sa part, le diplomate allemand s’est félicité du niveau ” excellent ” atteint par les relations de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans le domaine militaire, réitérant la volonté de son pays de continuer à soutenir et à développer les capacités de l’institution militaire de Tunisie, selon la même source.