Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, s’est entretenu ce mardi au siège du département avec le chef d’état-major général de l’armée libyenne, le général Mohamed Ali el-Haddad, pour examiner les relations bilatérales et les perspectives de renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et la Libye.

Lors de cet entretien, Khaled Shili s’est félicité des excellentes relations historiques et fraternelles entre les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité de développer la coopération militaire, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement et des échanges d’expériences. Dans ce cadre, il a jugé indispensable de hisser cette coopération au rang de partenariat stratégique, englobant ainsi la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, ainsi que le trafic et la migration irrégulière.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de renforcer la sécurisation des frontières communes, d’améliorer la capacité opérationnelle des deux pays face aux défis sécuritaires et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes communs.

À cet égard, Shili a salué la participation des militaires libyens aux exercices multilatéraux organisés par la Tunisie en 2024, tels que l'”African Lion”, le “Phoenix Express” et la rencontre des chefs des forces spéciales.

De son côté, le général Mohamed Ali el-Haddad a réaffirmé l’engagement de la Libye à poursuivre et à approfondir la coopération militaire au service des intérêts des deux pays.