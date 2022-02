Le projet “Alliance pour la croissance économique et l’emploi/dialogue social”, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, a réalisé plusieurs objectifs dont notamment la numérisation de la Direction de l’inspection du travail et la mise en place d’un texte législatif permettant d’enraciner la culture juridique en matière d’emploi.

C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, à l’occasion de la clôture du projet Alliance pour la croissance économique et l’emploi/dialogue social, organisée à Tunis, lundi 28 février 2022, par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Il a souligné que ce projet a également permis de développer les mécanismes de communication à travers la réalisation du nouveau portail du ministère.

De son côté, la présidente du Comité général de l’emploi et des relations professionnelles au sein du ministère des Affaires sociales, Hayet Ben Ismail, a déclaré à la TAP que la coopération avec l’agence allemande s’est avérée fructueuse puisque les objectifs fixés ont été réalisés, ajoutant qu’un programme sera mis au point pour la numérisation de l’inspection du travail afin de collecter les données relatives à toutes les entreprises économiques et la gestion et la résolution des conflits en milieu de travail.

Elle a affirmé que ce projet a permis la formation de 150 inspecteurs de travail dans toutes les régions dans plusieurs domaines, dont notamment la législation du travail dans le secteur agricole, la numérisation et les statistiques.

Par ailleurs, le représentant de la GIZ Lukas Bauer a indiqué dans son allocution que des sessions de formation ont été organisées au profit des inspecteurs de travail relevant du ministère des affaires sociales dans le cadre du projet alliance pour la croissance économique et l’emploi/dialogue social.

“Ce projet de coopération allemande visant à promouvoir les structures et les mécanismes de dialogue social et le renforcement des capacités en matière d’emploi a été financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement avec un budget de 5 millions d’euros” a-t-il mentionné.