Le Centre national de l’informatique est désormais chargé d’élaborer un plan exécutif pour assurer l’échange des actes d’état civil (mariage, décès, divorce) entre les missions tunisiennes à l’étranger et les bureaux d’état civil en Tunisie, annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le département explique que cette mesure vise à assurer l’échange numérique d’informations et permettra, si besoin est, aux missions et aux municipalités d’actualiser les statuts de mariage, de divorce et de décès dans un délai de 72 heures.

La députée Noura Chabrak est à l’origine du signalement des problématiques rencontrées par les Tunisiens à l’étranger.

Le 16 décembre 2024, la députée avait adressé une question écrite au ministre des Affaires étrangères concernant la possibilité de développer le système de l’état civil et de permettre aux officiers de ce service au sein des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger d’inclure les cas (mariage, divorce, naissance, décès et autres) dans le système par voie électronique.

Elle a précisé que cette mesure concerne tous les Tunisiens résidant à l’étranger, soit environ 1,8 million de citoyens.

Selon la même source, la plupart des cas relatifs aux citoyens nés ou mariés en 2023 ne sont pas encore actualisés.