Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a souligné, lors d’une visite effectuée au siège de l’Agence nationale de certification électronique (Tuntrust), la nécessité de hâter l’accomplissement de la numérisation des services administratifs.

Le ministre a, également, souligné la nécessité d’accélérer le rythme d’achèvement des projets liés à l’amélioration des services et au développement des relations avec les clients, conformément aux normes de qualité et d’efficacité, a indiqué le ministère dans un communiqué publié jeudi.

Dans le même contexte, il a souligné l’importance des services de certification électronique dans l’objectif de remplacer les transactions sur papier, et d’achever le programme de numérisation des services administratifs dans les brefs délais et avec la qualité et l’efficacité requises.