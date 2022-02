Des arômes de différents coins du pays, des accessoires de maison et de beauté, de la tapisserie, des produits bio et écologiques, de la pâtisserie tunisienne s’offrent à tous les goûts et gourmets du 23 au 27 février 2022 au Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah 6.

Organisée par l’association des agriculteurs tunisiens pour l’orientation et le développement AATOD, la foire réunit 26 exposants et exposantes venant de chaque gouvernorat du pays a précisé la trésorière de l’association et présidente du bureau de la femme Monia Manai à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

L’objectif a-t-elle indiqué est d’aider la femme rurale travaillant dans le secteur de l’agriculture, le secteur le plus rentable en Tunisie, à faire sortir ces artisanes de l’ombre surtout qu’elles disposent d’un savoir-faire bien particulier et de produits d’une beauté et richesse que personne ne voit malheureusement.

Lancée en 2017 par un groupe d’amis agriculteurs, l’association née d’un amour ardent pour la terre œuvre à travers ses multiples activités du nord au sud, à promouvoir la condition financière et active de la femme rurale travaillant surtout dans le secteur agricole.

Avec cette foire, a-t-elle ajouté, “nous avons voulu aider et soutenir ces artisanes à commercialiser leurs produits surtout en cette période de corona”.

Réunies toutes autour d’un même label : valoriser les produits du terroir, les artisanes ont malgré le manque d’affluence du public, sauf un petit nombre de jeunes, formulé le vœu que de telles manifestations soient plus médiatisées pour attirer le large public.

Des bijoux fantaisistes avec des perles semi-précieuses et en argent de Fatma Barhoumi, des produits Rihet Lebled fi Zyoutha de Olfa Baatour, El Megdia l’adresse des gourmets de Ben Ali Bouthaina, Biofarm de Dhouha Ben Aziza, Tawabel Fatma de Sami Jlassi et bien d’autres meublent la foire organisée en partenariat avec le groupement de développement des femmes Hrayir Mazzouna.

Après cette foire, l’association AATOD, a ajouté Monia Manai, organisera dans la prochaine période un autre rendez-vous avec les artisanes au sud de la Tunisie visant la valorisation du patrimoine agroalimentaire et des produits du terroir que des générations de producteurs ont développé au fil des années avec dévouement mais qui restent peu connus du grand public surtout les jeunes.