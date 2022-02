Avec le début de la guerre en Ukraine, les marchés boursiers européens ont enregistré une chute de 3 à 5% et un vent de panique commence à se sentir.

Parallèlement le prix du pétrole a dépassé les 100 dollars le baril, une première depuis 2014, le prix de l’or a atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an.

Les analystes s’inquiètent de l’impact de cette guerre sur les cours du pétrole, du gaz et des produits alimentaires, dont la Russie et l’Ukraine sont d’importants fournisseurs, et leur impact sur l’inflation.