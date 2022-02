Si on sait que l’essentiel de nos échanges commerciaux avec l’Ukraine, concernent les importations de céréales (près de 50% de nos importations de blé), les métaux ferreux, le plomb et certains produits chimiques.

On s’attend à ce que la Guerre provoquée par la Russie contre l’Ukraine ait un impact sur les échanges commerciaux avec ces deux pays; mais également sur les prix des produits pétroliers et les matières premières agricoles.

A l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par l’armée Russe, les Le prix du blé tendre a clôturé ce jeudi à un niveau record sur le marché européen, avec un cours à 316,50 euros la tonne sur l’échéance de mars 2022 sur Euronext. Ce cours est considéré comme un plus haut historique.

L’Ukraine est l’un des plus importants exportateur mondial de blé.

Selon une note de l’Ambassade d’Ukraine en Tunisie, “la Tunisie est l’un des partenaires commerciaux et économiques les plus importants de l’Ukraine sur le continent africain. En 2020, le montant des échanges commerciaux entre l’Ukraine et la Tunisie ont atteint 427,7 millions de dollars. (381,5 millions de dollars en 2019). Les exportations ukrainiennes vers la Tunisie dans le chiffre d’affaires total du commerce en 2020 se sont élevées à 414,8 millions de dollars, soit 14,4% de plus que le chiffre correspondant de l’année précédente.

En 2021, selon les chiffres de l’Office des Céréales nos importations ont atteint 2,4 milliards de dinars en augmentation de 23% en comparaison avec l’année 2019 et en hausse de plus de 100% par rapport à 2017.