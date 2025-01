Comment garantir la souveraineté nationale lorsqu’un pays dépend des autres sur les plans énergétiques et alimentaires ? C’est une question que tous les décideurs publics soucieux de préserver l’indépendance des décisions nationales devraient se poser. C’est le cas de Kamel Madouri, chef du gouvernement, qui essaye de relancer le moteur de l’investissement dans le secteur énergétique.

Il a présidé, en décembre, un conseil ministériel pour prendre des mesures visant à garantir la sécurité énergétique de la Tunisie d’ici 2035. Les décisions incluent la création d’un code des hydrocarbures, le parachèvement du code des énergies renouvelables, le renforcement de la gouvernance des entreprises énergétiques publiques, et l’accélération de l’exploration dans le secteur des hydrocarbures.

Le conseil a aussi discuté de la régularisation des terres collectives pour les projets énergétiques, de la constitution de réserves foncières, et du soutien aux investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Kamel Madouri a souligné l’importance de la souveraineté nationale et de la transition énergétique face aux défis climatiques.

Pour rappel, le solde de la balance commerciale en 2024 est déficitaire de (-18,9 milliards DT). En tête des pays avec lesquels nous n’avons pas réussi à équilibrer les échanges se trouvent:

la Chine (-9,1 Milliards DT),

(-9,1 Milliards DT), la Russie (-5,4 Milliards DT),

(-5,4 Milliards DT), l’ Algérie (-4,3 Milliards DT),

(-4,3 Milliards DT), la Turquie (-2,8 Milliards DT),

(-2,8 Milliards DT), l’ Inde (-1,5 Milliards DT ) et

(-1,5 Milliards DT ) et l’Ukraine (-1,3 Milliards DT).

La hausse des importations (+2,3%) provient de l’augmentation enregistrée au niveau des importations:

des produits énergétiques ( +9,1% ),

), des biens d’équipement ( +5,6% )

) des biens de consommation ( +6,3% ).

). Le déficit de la balance énergétique s’établit à -10,8 milliards DT, contre -9,7 milliards DT en 2023.

En attendant la réalisation du plan d’action décidé par le gouvernement tunisien, que faire concernant la dépendance énergétique tunisienne à l’Algérie ?

Un déficit commercial qui s’est creusé avec l’Algérie

Le déficit de la balance commerciale entre la Tunisie et l’Algérie s’est creusé depuis 2021, passant du simple au triple. En 2021, le solde des échanges commerciaux était de :

-1,5 milliards DT , en 2022

, en 2022 de -3,9 milliards DT , en 2023

, en 2023 de -4,4 milliards DT

et en 2024 de -4,3 milliards DT, avec un taux de couverture de seulement 28 %.

L’une des raisons principales du déficit commercial avec l’Algérie est l’importation :

des hydrocarbures à l’état gazeux pour 4,1 milliards de dinars représentant 68% des importations en 2024, ainsi que celle

représentant 68% des importations en 2024, ainsi que celle de l’énergie électrique pour 914,9 millions DT , avec une augmentation de 15%.

, avec une augmentation de 15%. Les importations de butane liquéfié d’Algérie sont passées de 301 millions DT en 2023 à 333 millions DT en 2024, soit une progression de 6%.

Echange Commerciaux Tunisie – Chine

Avec la Chine, le taux de couverture de la Tunisie est seulement de 1%, avec des importations qui ont augmenté de 6,5 milliards DT en 2021 à 9,1 milliards DT en 2024, et des exportations insignifiantes qui ne dépassaient pas 91 MD en 2024.

Face à la Chine, dont la force de frappe économique a fait plier des pays puissants en Europe et partout dans le monde, prendre des mesures protectionnistes peut être compréhensible. Cette année, on a vu, dans le cadre de la Loi de Finances 2025, l’augmentation des taxes douanières sur les panneaux photovoltaïques, au mépris des besoins du marché local.

Sur le plan commercial, il y a eu la réduction de l’importation des appareillages pour le branchement des circuits électriques et celle des produits semi-finis de Chine, ce qui ne représente pas un risque systémique pour la Tunisie, en revanche, la dépendance du pays à l’électricité et au gaz algérien peut en être un.

Echange Commerciaux Tunisie – Russie

Avec la Russie, le taux de couverture est également de 1%, la Tunisie étant passée d’un volume d’importations de 1,5 milliard DT en 2021 à 5,4 milliard DT en 2024. Les principaux produits importés sont les huiles moyennes et préparations de pétrole ou de minéraux bitumineux pour 3,5 milliards DT et le blé dur pour 423 millions DT en 2024.

Sécurité énergétique et alimentaire : un impératif stratégique pour la souveraineté nationale

Nous ne cesserons jamais de dire que pour garder notre indépendance décisionnelle, il faut pouvoir réaliser la sécurité énergétique et alimentaire. Cdde qui est valable pour l’Algérie en matière de gaz et d’électricité, l’est également pour la Russie, l’Ukraine ou le Canada en matière d’importation de blé dur ou tendre.

Deux secteurs sont déterminants pour garantir l’indépendance économique et même politique d’un pays : l’énergie et la sécurité alimentaire. D’où l’importance de relancer la machine de la prospection pétrolière et gazière sur le territoire national, de développer les énergies renouvelables, de diversifier les sources d’approvisionnement énergétiques, et de renforcer les secteurs céréaliers. Compter sur soi pour nourrir la population et atteindre l’autosuffisance alimentaire est crucial pour préserver non seulement la paix sociale, mais aussi la souveraineté nationale.

Dans l’attente, il faut rappeler que les importations tunisiennes ont enregistré une croissance annuelle (G.A) de 2,3% en 2024 en dinars courants. Une augmentation principalement due à la dépendance accrue aux importations :

de produits énergétiques (+9,1% en G.A) et

de produits de consommation autres qu’alimentaires (+14,6%).

Les importations de biens alimentaires ont connu une baisse de -15,7% en G.A, d’où certaines pénuries sur le marché.

Le gouvernement Madouri doit faire preuve de beaucoup d’imagination pour anticiper et prévenir d’éventuelles crises liées à l’approvisionnement du marché national en énergie ou en denrées alimentaires.

Amel BelHadj Ali

(Source : INS)