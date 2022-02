Le nouveau Fonds de capital développement dédié aux PME innovantes “INNOVATECH” a officiellement été lancé lors d’une cérémonie organisée, mercredi 23 février 2022 à Tunis, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart Capital (SC), en partenariat avec la Banque mondiale (BM).

Il a également été question d’annoncer le démarrage de la période d’investissement du Fonds qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place du projet d’appui aux startup et PME innovantes.

D’une taille de 125 millions de dinars (MDT), le Fonds ciblera les PME ayant des programmes de développement incluant des investissements dans l’innovation et des technologies dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la FinTech, de l’énergie renouvelable, de l’AgriTech, l’industrie 4.0, des TIC et de l’électronique, le big data, l’intelligence artificielle et de l’analyse, les médias et le commerce électronique et toutes technologies qui permettraient une transformation digitale.

Cependant, ces PME doivent avoir une situation financièrement saine, être créées depuis plus de deux ans et avoir un effectif compris entre 10 et 200 et une capacité de croissance confirmée. Un impact sur la compétitivité, l’emploi et le développement inclusif sont également recherchés.

Le Fonds fonctionne en co-investissement et vise la mobilisation du secteur privé afin de parfaire les schémas de financement des projets qui lui seront présentés.

Il investit en fonds propres et quasi-fonds propres avec des tickets compris entre 1 et 2,5 MDT en premier “round” et peuvent atteindre 7 MDT, dans une seconde étape. L’exposition cible du Fonds dans la PME se situe entre 35% et 40% et la période d’investissement est de 5 ans (2022-2026).

Le fonds est crée à l’initiative de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), et Smart Capital, l’unité d’implémentation de ce projet en sa qualité de société de gestion. L’agrément du Fonds a été délivré le 23 juillet 2021, et son visa le 21 décembre 2021 par le CMF.

InnovaTech est aussi le premier fonds à avoir adopté la forme de FIS (Fonds d’Investissement Spécialisé) en Tunisie.

Le projet d’appui aux Startup et PME innovantes inclut également, un mécanisme qui vise à préparer un flux de projets de haute qualité à l’intervention d’InnovaTech. Cette composante permettra d’offrir des subventions pour la préparation à l’investissement, et surtout à l’adoption des technologies au profit de PME existantes ayant une forte orientation technologique et un fort potentiel de croissance. Un comité de sélection des bénéficiaires de subvention a été créé à cet effet.

Le Fonds InnovaTech s’inscrit dans le cadre du grand projet de la BM et de la CDC visant à soutenir les startups et les PME innovantes, a indiqué à cette occasion, le directeur général de “Smart Capital”, Alaya Bettaieb.

Et d’expliquer “en ce qui concerne des startups, le premier fonds des fonds en Tunisie et en Afrique, ANAVA a été lancé l’année dernière. La bonne nouvelle c’est que l’un des fonds sous-jacents financés par ANAVA est déjà opérationnel et il a déjà investi dans trois startups labellisées”.

“Cette année, pour ne pas créer une dichotomie dans la l’économie tunisienne essentiellement basée sur les PME, on a créé le fonds InnovaTech pour soutenir les PME désireuses de gagner en compétitivité aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Ce Fonds financera une moyenne de 10 PME innovantes annuellement sur 5 ans, soit 50 PME innovantes au total, ce qui permettra, à mon avis, de changer carrément l’écosystème des PME vers plus d’innovation et de valeur ajoutée “, a-t-il ajouté.

Pour le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed “le lancement d’InnovaTech constitue un virage important pour l’économie tunisienne en venant mobiliser les moyens financiers qui ont tant manqué aux talents tunisiens”.

“En finançant les PME innovantes, ce fonds permettra aussi de mettre la Tunisie sur la voie de l’économie de savoir aujourd’hui dominante dans le monde”.

“Si nous avons raté la montée dans les chaines de valeur mondiales durant les années 90/2000 nous ne devons en aucun cas rater le train de l’économie de savoir”, a encore affirmé le ministre, appelant la diaspora tunisienne, de là où elle est, à être partenaire de tout projet qui vise à inscrire la Tunisie sur cette trajectoire.

De son côté, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’énergie, Neila Gongi, a indiqué que le processus de l’innovation a démarré depuis quelques années en Tunisie, porté par les jeunes compétences tunisiennes dans tous les domaines, mais le maillon qui a toujours manqué était celui du financement, car les canaux de financement classiques avaient une perception rigide des risques.

Et d’enchaîner “ce fonds vient ainsi compléter ce maillon manquant et contribuera à l’éclosion d’une nouvelle génération de PME innovantes et orientées vers l’avenir”.

Il est à rappeler que le Projet d’appui aux startups et PME innovantes a bénéficié d’un financement public via un prêt de la Banque mondiale qui s’élève à 75 millions de dollars (environ 216 millions de dinars), dont 17 millions de dollars (environ 48,9 MDT) dédiés au financement de la souscription de la CDC au premier “closing” du Fonds InnovaTech et 3 M dollars (8,6 millions de dinars) pour la composante d’adoption de technologies.

Le projet finance également le Fonds de Fonds (ANAVA) dédié au financement des VC (venture capital) et startups, et le programme Flywheel d’appui à l’écosystème des startups, lancés tous les deux le 23 mars 2021.