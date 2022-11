ISI Digital, opérateur de transformation numérique et intégrateur des ERP Sage X3, Sage 100, vient de réaliser une levée de fonds de 2,6 millions de dinars auprès de INNOVATECH et de Capsa Capital Partners.

Ce financement permettra à ISI Digital de :

Proposer plus de valeur dans l’intégration des solutions du BIG DATA et les logiciels de gestion : BI, ERP, Production, Comptabilité, Trésorerie, CRM, Paie et Ressources Humaines…

Développer ses offres de formation certifiante sur les ERP Sage et dans les domaines IT

Booster son activité à l’export.

ISI Digital a une expertise d’une vingtaine d’années consacrée à l’accompagnement des sociétés dans l’optimisation de leur système d’information.

L’entreprise compte 40 collaborateurs et plus de 500 clients en Tunisie, en France et dans certains pays de l’Afrique et dans tous les secteurs d’activité, entre autres négoce, services, industrie.

Le Fonds « INNOVATECH » est a été officiellement lancé mercredi 23 février 2022. Il est dédié aux PME innovantes et porteuses de croissance.

Le Fonds constituera un portefeuille de 40 à 50 PME en phase de développement (ayant plus de 2 années d’existence), d’une taille cible de 125 millions de dinars (MDT). Son ticket minimum s’élève à 1 MDT et pourra investir (pour les dossiers sollicitant un second round de financement) jusqu’à 7 MDT.

« Capsa Capital Partners » (CCP), filiale de la Banque d’affaires CAP Bank, est une société de gestion d’actifs agréée par le CMF (Conseil du marché financier) qui gère des fonds de capital-investissement pour le compte d’investisseurs institutionnels.

Créée en 2012 par une équipe de banquiers d’affaires, CCP se consacre à l’investissement dans des entreprises non cotées en Bourse et à la gestion d’actifs pour le compte de tiers.

Sa mission consiste à apporter les financements et les ressources stratégiques nécessaires aux dirigeants d’entreprises pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets de développement et/ou de transmission».