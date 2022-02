La nécessité d’optimiser la coordination entre tous les intervenants pour accélérer la finalisation du projet d’extension du Pôle technologique El Ghazala a été soulevée, vendredi 18 février 2022, par les ministres des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, de l’Equipement, Sarah Zaâfrani, et des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et ce lors d’une rencontre tenue au Pôle technologique El Ghazala à Ennahli.

Les trois ministres appellent à lever tous les obstacles, notamment fonciers et juridiques, qui bloquent la réalisation de ce projet pour qu’il puisse être finalisé dans les plus brefs délais.

Cette rencontre a également été l’occasion d’examiner les solutions capables de booster le rythme de réalisation de ce projet et de formuler les recommandations nécessaires aux différentes parties prenantes.

Parmi les principales composantes de ce projet, dont les travaux ont avancé de 80%, figurent la création d’une pépinière dédiée aux startups et l’aménagement d’espaces pour héberger les moyennes et les grandes entreprises opérant dans le secteur des technologies de l’information et de communication.

Une fois finalisé, ce projet devrait contribuer au renforcement de la dynamique économique dans la région durant les prochaines années à travers la création d’environ 10 000 postes d’emploi dans le secteur des technologies de la communication et de l’économie numérique.