Le ministre de la défense nationale, Imed Memmiche, s’est rendu mardi à la direction de l’éducation physique et du sport militaire où il s’est enquis des préparatifs engagés en prévision des prochaines échéances nationales et internationales dont les jeux mondiaux militaires.

Memmiche a, à cette occasion, assisté à un exposé sur l’avancement des préparatifs à cet évènement mondial, prévu en 2024 en France, notamment l’encadrement des sportifs d’élite.

Il a, en outre, pris connaissance des conditions de travail et des différentes espaces d’entraînement et d’enseignement au sein de la direction de l’éducation physique et du sport militaire, soulignant la nécessité de donner la priorité à la forme physique des militaires et à l’infrastructure dans les programmes de cette unité.