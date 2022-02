La compagnie nationale Tunisair a annoncé que les passagers de plus de 18 ans, qui veulent entrer en Tunisie et qui ont achevé leurs schémas vaccinal contre le virus SARS-COV2 doivent présenter, à compter du 15 février 2022, un passeport de vaccination ou un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal depuis au moins 28 jours pour le vaccin ” JANSSEN ” et 7 jours pour les autres vaccins.

Pour les passagers de plus de 6 ans qui n’ont pas achevé le schéma vaccinal contre le virus SARS-COV-2, ils sont appelés à présenter à l’enregistrement du vol un certificat prouvant le résultat négatif d’un test PCR dont la date de réalisation n’excède pas les 48 heures à l’enregistrement ou d’un test rapide TDR-Ag dont la date de réalisation n’excède pas les 24 heures à l’enregistrement. A défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement.

Le transporteur national a fait savoir aussi que ces passagers sont soumis aléatoirement à un test rapide TDR-Ag ou à un test PCR pour le dépistage du virus SARS-COV-2 à leur arrivée en Tunisie. En cas de test positif, le passager doit se soumettre à un autoconfinement durant 5 jours et en cas d’apparition de symptômes, la période de l’autoconfinement sera prolongée à 7 jours.

Pour ce faire, les passagers doivent remplir le formulaire électronique sur le site https://app.e7mi.tn, et présenter ce qui le prouve à l’enregistrement et aux services sanitaires, à l’arrivée en Tunisie, que ce soit en version numérique ou papier.

Ceux-ci sont tenus de se conformer à ces conditions, et tout contrevenant sera soumis aux réglementations et lois en vigueur, rappelle le transporteur national.