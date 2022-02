Le festival ” Dar Sébastian fait son opéra ” aura lieu dans une nouvelle édition programmée du 17 au 20 février à la Villa Sébastian, au Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, dans la ville de Hammamet.

Pour cette édition 2022, sept formations ont été sélectionnées placée sous la direction artistique du pianiste tunisien Mehdi Trabelsi, annonce le CCIH qui organise cet événement annuel.

” Dar Sébastian fait son opéra ” verra également un concert de Sortie de résidence Récital des stagiaires. Pour la première fois, cette session intègre une master-classe qui sera assurée par la mezzo-soprano belge Clotilde van Dieren.

Au line-up, des programmes diversifiés qui offrent l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir des œuvres majeures du répertoire lyrique à travers des airs célèbres et d’autres moins connus.

Les concerts seront donnés par quatre mezzo-sopranos, les Tunisiennes Maram Bouhbel, Ichraf Sallem et la Tuniso-Russe Emira Dakhlia et la Belge Clotilde van Dieren.

Dans chaque spectacle, plusieurs autres artistes seront présents dont le Ténor Boris Mvuezolo et les Barytons Ghaith Saad, Mohamed-Amine Bouhlel et Bruno Toukam. Parmi les musiciens participants, on cite Todor Petrov, Abdelmalek Loubiri, Emmanuelle et Mehdi Trabelsi Houerbi au piano.

Les autres musiciens sont Ahmed Bij, Hosni Ngghmoushy (violoncelle), Hamza Obba, Mohamed-Amine Gasmi (violon), Outail Maaoui (Alto), Hosni Nghmoushy (violoncelle) et Houssem Ben Slimen (saxophone-alto).

Les Voix des jeunes prodiges est un concert lyrique des virtuoses du chœur de ” l’Ecole Orchestrale les Solistes ” (EOS) qui comprend des jeunes âgés de 11 à 21 ans. Au chant, neuf virtuoses chanteront en solo ou en duo des œuvres classiques. Ils seront accompagnés par neuf musiciens parmi leurs collègues pianistes.

L’ensemble vocal polyphonique ” Les voix du chœur ” présentera un programme riche en histoire, allant de l’époque de la Renaissance aux temps modernes, qui permettra d’observer l’évolution de l’art choral sur plusieurs siècles. Le cœur sera accompagné par deux jeunes solistes, Aida Delpuech et Iris Hayouni.

” Les voix du chœur ” est fondé par l’association Andaluscia Art et sous la direction artistique de la mezzo-soprano Emira Dakhlia.

” Dar Sébastian fait son opéra ” se tiendra dans le strict respect des normes d’hygiène et de distanciation sociale, a annoncé la direction du CCIH. Le nombre de places est limité à 50% de la capacité d’accueil de la salle de spectacle sachant que le certificat de vaccination complète est obligatoire pour les spectateurs.

Les billets seront mis en vente à 20 Dinars avec une taxe de 1Dinars sur chaque ticket.

Voici la liste complète des spectacles, avec mention du nom du concert et de l’artiste :

Jeudi 17 février

17h30 : ” La magie de l’opéra ” de Maram Bouhbel, mezzo-soprano

18h30 : ” Opera Carmen ” (extraits), Ichraf Sallem, mezzo-soprano

Vendredi 18 février

17h30 : ” Operalia “, Amira Loubiri, soprano

18h30 : ” Les chemins de l’amour “, Emira Dakhlia, mezzo-soprano

Samedi 19 février

17h30 : ” Les Voix des jeunes prodiges ”

Dimanche 20 février

16h30 : ” Sortie de résidence Récital des stagiaires ”

17h30 : ” Du Levant au couchant L’Orient dans l’opéra et la mélodie “, Clotilde van Dieren, mezzo-soprano.