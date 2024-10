Après quatre éditions consacrées aux instruments à cordes “qanoun”, “violoncelle”, “luth” et “guitare”, le rendez-vous musical “Cordes méditerranéennes” qui prend cette année l’appellation “Cordes de Dar Sébastian” à Hammamet revient dans une cinquième édition dédiée au violon, et ce du 28 octobre au 03 novembre 2024.

Organisée par le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH)– Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts- cette nouvelle rencontre artistique qui se tient dans le cadre de “L’Octobre Musical”, vise à enrichir et à diversifier les événements artistiques et culturels, tout en encourageant et stimulant les expériences créatives des jeunes. Dans ce contexte, le CCIH vient de lancer un appel à candidature aux artistes violonistes et aux porteurs de projets spécialisés dans cet instrument, âgés de 18 à 40 ans.

Le dossier de candidature pour la résidence artistique doit comporter une présentation générale du projet “performance artistique”(thème – programme en arabe et en français-proposition du cachet ), un lien vidéo de 15 minutes minimum, une photo de haute qualité (des artistes) à des fins promotionnelles et un CV succinct (en arabe et en français).

Le CCIH informe que la date limite pour soumettre les candidatures est le 14 octobre 2024 à midi et qu’aucun dossier reçu après cette date ne sera pris en compte.

Lancée en 2019 sous le nom de cordes méditerranéennes, cette manifestation célébrant les instruments à cordes propose des soirées artistiques, des ateliers, des rencontres scientifiques et des résidences artistiques et ce, sous la supervision d’experts en provenance de la Tunisie et de l’étranger.