La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue à La Kasbah avec le président exécutif du Fonds saoudien pour le développement (FSD), Sultan Ben Abdul Rahman Al-Morched, et la délégation qui l’accompagne, en présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et de l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Tunis, Abdul Aziz Bin Ali Al-Saqr.

La rencontre, qui s’est déroulée jeudi 10 février 2022, a été l’occasion d’examiner l’état d’avancement des projets financés par le Fonds en Tunisie et de discuter des possibilités de financer d’autres projets de développement et de renforcer le partenariat entre le fonds et la Tunisie.

Bouden a saisi cette occasion pour rassurer son hôte de l’engagement du gouvernement à lever les obstacles entravant les projets financés par le FSD en Tunisie.

De son côté, le président exécutif du FSD a exprimé la disposition du Fonds à financer de nouveaux projets en Tunisie dans les domaines de l’infrastructure, l’énergie, la santé et à contribuer efficacement à réaliser le projet de la Cité sanitaire à Kairouan, rappelant les projets déjà en cours à l’instar de celui de la restauration des mosquées Okba Ibn Nafaa (Kairouan) et Zitouna (Médina de Tunis).