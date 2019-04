Une mission économique de 25 hommes d’affaires tunisiens opérant dans les secteurs de l’exportation a séjourné les 21 et 22 avril 2019 en Arabie saoudite et pris part au Forum d’affaires tuniso-saoudien, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Jeddah. C’est ce qu’indique le Centre de promotion des exportations (CEPEX) dans un communiqué.

A l’ouverture du Forum (21 avril 2019), le ministre tunisien du Commerce, Omar El Béhi, a souligné que le gouvernement tunisien offre de nombreux avantages aux hommes d’affaires tunisiens dans les différents secteurs, exprimant l’espoir de voir s’intensifier davantage la mise en oeuvre des mécanismes de coopération et de renforcement des opportunités d’investissement et de partenariat avec le Royaume d’Arabie Saoudite.

Il a mis en exergue la nécessité d’exploiter les forts potentiels existant dans les deux pays et de hisser les relations de fraternité et de coopération aux plus hauts niveaux, surtout que l’économie saoudienne regorge d’opportunités.

El Béhi a mis l’accent sur le souci de la Tunisie de consolider les différents aspects de la coopération économique et commerciale bilatérale, à travers l’organisation de foires, l’échange de missions économiques et la prospection des opportunités d’investissement dans les deux pays frères.

Il rappellera que 25 sociétés tunisiennes représentant les différents secteurs (industries agroalimentaires, textile-habillement, conditionnement, emballage, industries pharmaceutiques, équipements ménagers, travaux publics, matériaux de construction et services) prennent part au Forum.

Le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Majed Al Kisibi, a souhaité voir les participants présenter des solutions aux obstacles entravant l’accès des services et des investissements entre les deux pays frères.

Il a rappelé l’accord convenu au cours de sa précédente participation au Forum tuniso-saoudien relatif à l’élaboration d’une feuille de route pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays frères, notamment dans les domaines des industries pharmaceutiques, de l’agroalimentaire, du phosphate et des carrières et les traduire en partenariats concrets au service des intérêts communs.

Le président directeur général du CEPEX, Lassaad Labidi, a évoqué le climat de l’investissement qui prévaut en Tunisie et la coopération commerciale tuniso-saoudienne.

Le programme exécutif du Mémorandum d’entente conclu entre l’Instance saoudienne de développement des exportations et le CEPEX a été signé, à l’occasion du Forum.

Par ailleurs, des rencontres professionnelles ont été tenues entres les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues saoudiens, en plus de l’organisation de séances de dégustation des principaux produits tunisiens, à même d’être exportés vers le marché saoudien.

La délégation tunisienne a également eu des contacts avec les principaux distributeurs et les les responsables saoudiens des centrales d’achats à Jeddah.

Pour rappel, l’Arabie Saoudite est le premier partenaire commercial de la Tunisie dans la région du Golfe arabe. Les exportations tunisiennes vers ce pays ont augmenté au cours de l’année 2018 de 145%, atteignant la valeur de 128,8 millions de dinars, contre 52,5 millions de dinars en 2017.

Parmi les principaux produits exportés figurent l’huile d’olive, les produits de la pêche frais, les médicaments, les légumes et fruits.

Les importations de l’Arabie Saoudite se sont élevées à 626 millions de dinars en 2018. Elles consistent essentiellement en les produits chimiques.

Les entreprises saoudiennes ou à participations saoudiennes installées en Tunisie sont au nombre de 45 et offrent plus de 6.500 postes d’emploi directs avec un volume d’investissements de plus de 1,8 milliard de dinars.