L’ambassadeur de Tunisie en Arabie saoudite et représentant permanent auprès de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hichem Fourati, a déclaré que “la participation de la Tunisie en tant qu’invitée d’honneur du Salon international du livre à Riyadh 2022 devrait contribuer au renforcement de la diplomatie culturelle”.

Une délégation officielle composée de professionnels du livre, d’intellectuels et d’artistes prend part au Salon international du livre de Riyadh organisé du 29 septembre au 8 octobre 2022.

Le diplomate tunisien souligne qu'”un programme exécutif, sur les trois prochaines années, sera bientôt mis en place dans le cadre d’un accord de partenariat bilatéral entre le ministère des Affaires culturelles et son homologue saoudien. Cet accord couvre les différentes branches du secteur culturel (arts, cinéma, théâtre, et autres) et autres aspects de la coopération culturelle entre les deux pays”.

Il a annoncé qu’un travail de “coordination visant à faire réussir ce programme est en cours entre la délégation diplomatique tunisienne en Arabie Saoudite, le ministère des affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et le ministère des affaires culturelles”.

Dans le cadre de la promotion de la diplomatie culturelle entre les deux pays, l’Arabie Saoudite sera à son tour l’invitée d’honneur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui célèbrent cette année leur 56ème printemps du 29 octobre au 5 novembre.

Il a souligné que la présence tunisienne dans cette Foire s’est aussi traduite dans l’évolution en terme du nombre des maisons d’édition nationales ; de onze éditeurs durant l’édition 2021, seize éditeurs tunisiens prennent part à l’édition 2022. Selon lui, leur nombre ne dépassait pas les trois durant les éditions précédentes.

L’ambassadeur a encore évoqué la dimension culturelle et l’intérêt que la Tunisie accorde à ce secteur, faisant savoir qu’une grande partie de la communauté tunisienne en Arabie Saoudite est dans l’Education et de l’Enseignement supérieur. Il a parlé d’une fierté pour des compétences reconnues parmi les professeurs et les étudiants, dans les différentes spécialités, installés au Royaume.

L’ambassadeur tunisien à Ryadh compte sur ” une forte affluence des étudiants tunisiens au pavillon tunisien surtout que l’ouverture de la foire coïncide avec le week-end en Arabie Saoudite (vendredi et samedi).