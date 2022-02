L’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA) vient d’annoncer son adhésion à l’Association africaine des constructeurs automobiles (African Association of Automotive Manufacturers- AAAM), dans l’objectif de continuer à déployer son réseau pour la promotion du secteur de l’industrie automobile tunisienne à l’étranger.

L’AAAM est une association automobile tournée vers l’Afrique, créée en novembre 2015. Elle comprend des constructeurs mondiaux et des fabricants d’équipement d’origine (OEM). Son objectif est de collaborer avec les gouvernements africains à dégager le potentiel économique, promouvoir le secteur automobile à travers le continent et développer un réseau d’acteurs engagés dans la réalisation du potentiel de l’industrie automobile africaine.

La TAA a précisé que son adhésion à l’AAAM a été effectuée grâce à son partenariat avec l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) et au support de l’agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ).

Cette adhésion a pour objectif de développer des relations et des réseaux entre la TAA et d’autres associations automobiles africaines et entreprises de l’industrie automobile (OEM et non OEM), de participer à l’élaboration d’une stratégie automobile africaine et à la mise en place d’un écosystème automobile africain et de renforcer le positionnement de la Tunisie dans l’écosystème automobile africain.

La Tunisian Automotive Association est une association tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie et de la FIPA (L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur) afin de favoriser les échanges, la collaborations et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.