La société ENNAKL, représentant exclusif de la marque Cupra en Tunisie, a annoncé ce jeudi 19 juin 2025, lors d’une conférence de presse, le lancement officiel de la nouvelle Cupra Terramar, un SUV de taille moyenne qui combine élégance, performance sportive et innovation technologique. La commercialisation débutera ce vendredi 20 juin sur le marché tunisien.

Deux versions seront disponibles : la Cupra Terramar et la Cupra Terramar Sport, offrant ainsi un éventail de choix adapté aux besoins et au budget des automobilistes. Le véhicule vise particulièrement les amateurs de design moderne et de conduite dynamique.

Un design affirmé pour une identité sportive

Le modèle séduit par son design audacieux : une large calandre domine l’avant du véhicule, tandis que des lignes fluides sur le capot soulignent un caractère à la fois contemporain et attractif. La Terramar est proposée en plusieurs teintes, dont le gris et le bleu.

Performance et motorisation

Sous le capot, la Cupra Terramar embarque un moteur essence 1.4L eTSI développant 150 chevaux, couplé à une boîte de vitesses automatique. Elle peut atteindre les 100 km/h en quelques secondes et sa vitesse maximale est estimée à 205 km/h.

Technologie embarquée et confort digital

L’intérieur n’est pas en reste. Le SUV est doté d’un écran tactile de 12,9 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, d’un système de navigation intelligent et d’un climatiseur automatique. Le système audio de haute qualité vient renforcer l’expérience à bord. Le Drive Profile permet d’adapter les réglages de conduite selon les envies : mode sport ou économique.

Une planche de bord numérique de 10,25 pouces, personnalisable, permet d’afficher toutes les informations nécessaires d’un simple coup d’œil.

Sécurité et innovation au rendez-vous

Côté sécurité, la Terramar embarque une panoplie complète d’aides à la conduite : freinage automatique d’urgence, détection des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif et alerte de franchissement de ligne.

L’esprit Cupra : performance et passion

Véritable bijou d’ingénierie, la Cupra Terramar est le fruit du travail de passionnés de sport automobile. Elle incarne un subtil équilibre entre design racé, puissance maîtrisée et innovation technologique.