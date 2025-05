À l’occasion de son cinquantenaire, le Salon Equip’Auto affirme plus que jamais sa vocation: rassembler l’ensemble de la filière auto autour des grands défis technologiques et industriels. De retour en format autonome après une édition hybride en 2022, l’événement investit 100.000 m² et vise les 100.000 visiteurs professionnels. Cette édition 2025 marque aussi une belle percée pour la Tunisie, mise en lumière dans l’espace pièces détachées et innovation, portée par la TAA, la FIPA et la CCITF. Plus que jamais, le Salon s’impose comme le rendez-vous incontournable des acteurs de l’après-vente, entre cambouis d’hier et technologies de demain. Interview avec Aurélie Jouve – Directrice du Salon Equip’Autos

En cinquante ans d’activité, le Salon a pu affirmer son identité. Quelle proximité avec l’industrie auto ?

Nous célébrons en effet, cette année, notre cinquantenaire. Le Salon a pu, en un demi-siècle d’activité valider sa vocation. Equip’Autos est un rendez-vous biennal, les années impaires, qui réunit la globalité de la chaine de valeur auto. Constructeurs et équipementiers viennent entretenir les professionnels de l’après-vente, distribution et réparation, des grandes transformations qui affecteront les pièces détachées, les services et l’entretien.

Equip’Autos et le Mondial de l’Auto se chevauchent-ils ?

Nous avons l’un et l’autre pour vocation de mettre en lumière en tant que filière globale. Il reste que chacun garde un positionnement propre. Le Mondial de l’Auto est un Salon B2C alors que Equip’Auto est un évènement B2B focalisé sur les professionnels de l’après-vente.

Quelles sont les grandes nouveautés pour l’édition 2025 ?

Pour la première fois le Salon se tient sur une superficie globale de 100.000 m2. Et nous sommes ravis d’annoncer que 85 % des surfaces sont à présent réservées. Nous offrons des stands spacieux.

Les espaces seront très bien équipés et nous accueillons de nouveaux secteurs. Les exposants proviennent de prés de 10 pays et nous tablons sur un afflux de 100.000 visiteurs professionnels. Et nous remportons là un challenge car le web nous a durement concurrencés.

Durant la crise de Covid nous avons sauté un tour et en 2022 nous sommes revenus sur la scène dans un format hybride avec le Mondial de l’Auto. Cette année nous reprenons notre propre casquette avec une édition améliorée. Nous offrons plus de surface et nous accueillons plus de clients français et internationaux.

Comment les constructeurs regardent-ils le Salon Equip’Auto ?

Ils sont régulièrement présents avec leurs filiales de distribution de pièces. Ils considèrent Equip’Auto comme un lieu où ils peuvent expliquer avec pédagogie comment les voitures sont équipées et construites. Et pour montrer comment bien les réparer.

La Sphère de la réparation suit-elle la dynamique des transformations ?

On les voit monter en compétences pour s’adapter aux nouvelles technologies dans leurs pratiques au quotidien.

Le cambouis, c’est fini ?

Le cambouis, ce n’est pas encore fini ! Les véhicules électriques sont bien là. Cependant les moteurs thermiques demeurent majoritaires dans le parc roulant. Et ils continuent à solliciter les professionnels de la réparation. Et là, il faut mettre la main au cambouis. Pour de nombreuses années encore.

Quelle place pour la Tunisie à Equip’Autos ?

Une place de choix dans un super stand qui sera logé dans l’espace dédié à la pièce détachée et à l’innovation. La profession sera présente en compagnie, de la Tunisian Automotive Association (TAA), la FIPA ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française. Nous sommes ravis d’accueillir les entreprises tunisiennes qui auront l’occasion de communiquer sur leurs performances bien avérées