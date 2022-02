Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées va prochainement publier le rapport statistique annuel de l’activité des délégués à la protection de l’enfance pour l’année 2020 et le rapport annuel de l’activité de l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant pour l’année 2020. C’est le le responsable de l’information au ministère de la Femme, Moez Hassan, qui l’a indiqué.

Cité par l’agence TAP, Hassan a attribué la raison du retard dans l’annonce des résultats des deux rapports sur la situation des enfants menacés pour l’année 2020 à la décision prise, précédemment, par les délégués à la protection de l’enfance de ne pas envoyer les données au ministère de tutelle en signe de protestation pour revendiquer l’amélioration de leurs conditions de travail, ce qui a affecté la préparation et la publication des deux rapports.

Il a, en outre, souligné qu’après une série de réunions tenues avec la ministre, les délégués à la protection de l’enfance ont décidé de remettre les données au département et les résultats des deux rapports seront publiés bientôt.