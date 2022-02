La Tunisie abritera, pour la première fois, la Coupe du monde culinaire, qui se déroulera du 11 au 13 février 2022 à Hammamet, avec la participation de plus des représentants de 35 pays.

Organisé par l’Association “Golden Falcons Culinaire” (AGFC), ce concours réunira des amateurs et professionnels de l’art culinaire de plusieurs pays, dont l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, la Libye, la Turquie, la Russie, la Palestine, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, la Corée du Sud, les Etats arabes du Golfe, et autres d’Amérique latine.

Le programme de l’événement comprend, en plus des différentes parties du concours, des activités culturelles et des concours pour les enfants, les amateurs et les professionnels de l’art de cuisine.

Une exposition sera également organisée, à cette occasion, pour les entreprises privées. Celles-ci soutiennent le festival et présentent leurs produits via le Salon de la cuisine…

Ce concours, dont les organisateurs ont tenu à fournir toutes les facilités logistiques nécessaires à sa réussite, contribuera à soutenir la destination touristique tunisienne, à commercialiser les produits locaux et à inciter les autres pays à valoriser le produit alimentaire tunisien.

L’Association Golden Falcons Culinaire (AGFC), qui regroupe des ambassadeurs du monde entier, a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’art culinaire et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire pour préserver l’environnement et la terre. Elle œuvre pour présenter la meilleure image du chef cuisinier arabe , en particulier, et du monde en général.