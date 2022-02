La Médina de Yasmine Hammamet abritera, du 11 au 13 mars 2022, le premier Congrès du tourisme médical, avec la participation d’experts et de professionnels du domaine venus de Tunisie, Europe, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne, outre une participation américaine en visioconférence.

Cet événement sera l’occasion de promouvoir cette filière et créer une nouvelle dynamique centrée sur le tourisme médical et les grandes opportunités qu’il offre dans le but de booster le secteur touristique, générer de nouveaux emplois, stimuler les investissements et drainer la devise au pays, souligne le directeur général de l’entreprise privée chargé de l’organisation du congrès, Lotfi Khelifi.

Le congrès constituera également le cadre idéal pour lancer la première semaine du tourisme médical dans la région du Cap Bon et qui sera un rendez-vous annuel permanent pour le développement de cette activité, a ajouté la même source.