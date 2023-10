Les travaux de la quatrième édition du congrès africain du tourisme médical ont démarré, vendredi à Tunis, avec la participation de médecins et d’experts venus de plus de 20 pays africains, européens et asiatiques.

Cette rencontre de deux jours, qui vise à promouvoir la Tunisie en tant que destination privilégiée pour le tourisme médical s’est déroulée en présence des ministres de la santé, Ali Mrabet et du du tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Le ministre de la Santé a souligné, à cette occasion, que ce congrès offre l’opportunité de renforcer davantage la coordination entre les différents intervenants et de développer les relations de partenariat en vue de consolider le positionnement de la Tunisie en tant que l’une des principales destinations aux niveaux régional et international pour le tourisme médical et de thalassothérapie.

Il a appelé à renforcer le partenariat entre les établissements tunisiens et africains opérant dans le domaine de la santé, notant, d’autre part, que les projets de numérisation du secteur de la santé et l’utilisation des nouvelles technologies dans la médecine et l’industrie pharmaceutique sont de nature à renforcer le potentiel touristique de la Tunisie.

Cette rencontre, a-t-il dit, représente une précieuse opportunité d’échange d’expertises et d’expériences afin de développer des partenariats entre les différents acteurs pour développer l’exportation des services de santé, notamment en matière de soins, du bien-être et de l’industrie pharmaceutique.