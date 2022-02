Le Centre technique de l’emballage et du conditionnement, PACKTEC, annonce, vendredi 4 février 2022, le démarrage de la onzième édition du Concours National du Meilleur Emballage, ” Tunisia Star Pack 2022 “. Cette édition sera marquée par l’introduction d’une nouvelle catégorie ” Terroir et Artisanat ” qui mettra en valeur les différents produits d’artisanats à travers des emballages adéquats attrayants et pouvant leur donner une valeur ajoutée.

L’ajout de cette catégorie s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement – PACKTEC et l’Office National de l’Artisanat, a précisé PACKTEC, dans son communiqué.

Cette Catégorie concerne les emballages des produits issus du patrimoine national ancestrale qui met en valeur la culture des différentes régions de la Tunisie à travers des produits présentés dans des emballages distinctifs, esthétiques et ergonomiques permettant de les distinguer dans les différents marchés cibles.

De ce fait, sont éligibles à ce concours, tous les emballages primaires, secondaires ou tertiaires à usage alimentaire, cosmétique / pharmaceutique ou chimique et de terroir.

De plus, les accessoires d’emballages, les matériaux et les systèmes de conditionnement y référant sont également couverts par ce concours qui s’adresse aux entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages, ainsi qu’aux agences de communication spécialisées.

Les produits candidats seront désormais répartis en quatre catégories:

La Catégorie ” Créativité et Innovation ” dans laquelle les produits seront jugés selon les critères relatifs à l’innovation, l’attractivité, l’incitation à l’achat et la praticité.

La Catégorie ” Technique ” dans laquelle seront examinés les critères d’amélioration, les gains de productivité ainsi que la facilité de mise en œuvre aux stades de la fabrication et de la distribution.

La catégorie ” Terroir et Artisanat ” qui prend en compte comme déjà mentionné la mise en valeur des matières premières prélevées sur des ressources durables et la combinaison éventuelle de matériaux et techniques (Cuir, Métal, Poterie, Textile, Bois…), en récompensant principalement l’innovation des produits faits main inspirés de notre patrimoine.

Dans la catégorie ” Economie Circulaire ” ; les différents aspects liés à l’environnement; à savoir la réduction à la source, la recyclabilité, la réutilisation et la réduction des déchets, seront également pris en compte dans l’évaluation des emballages.

Ce concours poursuit la mission qu’il s’est assignée depuis son démarrage en 2002, à savoir récompenser l’innovation et la créativité afin de développer l’industrie tunisienne de l’emballage qui représente un principal levier de développement de l’économie nationale et de l’exportation, a signalé PACKTEC.

De même, PACKTEC démarre la préparation du Concours Junior de l’Emballage ” Tunisian Student Star Pack ” dont l’objectif, est de promouvoir le talent des étudiants et valoriser les idées novatrices. Ce concours s’adresse à tous les étudiants issus des écoles spécialisées ayant des projets de conception d’emballage ou de solution d’emballage primaire, secondaire, groupage, accessoires et PLV.

A travers ce concours, PACKTEC mettra en place un dispositif de veille afin de promouvoir l’innovation au sein des écoles et des instituts et encourager ainsi les étudiants à mener à terme des projets réels qui répondent à des critères de faisabilité technique et de rentabilité.

Le jury des deux concours sera représentatif de l’ensemble de la filière emballage, des universitaires, des organismes publics concernés ainsi que la grande distribution.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 03 mars 2022.