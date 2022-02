A la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine qui se tient les 2 et 3 février 2022 à Addis-Abeba, le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi estime qu’il était important pour le continent africain de diversifier ses partenariats économiques et commerciaux.

Dans son allocution, Jerandi a également plaidé pour un développement durable à même de renforcer le pouvoir d’achat du citoyen africain et assurer son bien-être et son intégration économique au niveau local et international, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

ZLECAF

Il a affirmé la conviction de la Tunisie que la solidarité entre les pays africains peut permettre de surmonter tous les obstacles auxquels est confronté le continent, se félicitant de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) qui constitue, a-t-il dit, un levier important pour l’économie africaine et un mécanisme efficace dans la réalisation de l’Agenda 2063 : ” L’Afrique que nous voulons “.

Lire aussi: La ZLECAF est entrée en application le 1er janvier 2021

La TICAD 8 aura lieu en août

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré les remerciements et la reconnaissance de la Tunisie aux pays africains pour lui avoir accordé l’honneur d’abriter la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) prévue les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Il a, à cet égard, informé le Conseil exécutif de l’UA des préparatifs en cours en vue d’assurer le succès de ce Sommet.

Adhésion au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

S’agissant de la candidature de la Tunisie à l’adhésion au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour la période 2022-2024, Othman Jerandi a présenté les grandes lignes de l’approche tunisienne et appelé les pays africains à appuyer la candidature de la Tunisie compte tenu de l’importance qu’elle accorde aux questions de paix et de sécurité en Afrique en tant que fondements essentiels de la stabilité et du développement global du continent.

Il a, dans ce sens, fait remarquer que cette mission est le prolongement de l’action de la Tunisie en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU au cours des deux dernières années.

Coronavirus en Afrique

Sur la question de la lutte contre le coronavirus, Jerandi a appelé les pays africains à renforcer la solidarité face aux répercussions de cette pandémie, rappelant à cet égard les efforts déployés par la Tunisie lors de son mandat au Conseil de sécurité pour exhorter la communauté internationale à soutenir l’Afrique face aux défis économiques et sociaux imposés par la crise sanitaire.

En marge de la Session ordinaire, le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec ses homologues de la Namibie, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Cameroun, Djibouti, Niger, Mauritanie, Comores, Algérie, Zimbabwe, Tchad et de la Libye, et ce dans le cadre de la mobilisation pour le soutien de la candidature de la Tunisie au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

