Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a qualifié d’” historique ” le lancement, dimanche 7 juillet 2019 à Niamey, de la Zone de libre-échange africaine (Zleca) qui doit constituer ” un pas important sur le chemin de l’intégration économique du continent “.

A noter que Jhinaoui a été chargé par le chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, de conduire à Niamey au Niger la délégation tunisienne aux travaux du 12ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA).

” C’est un pas vers la paix et la prospérité en Afrique”, a déclaré le ministre tunisien, soulignant la détermination de la Tunisie à soutenir l’effort continental pour la mise en œuvre de cette zone qui, a-t-il dit, doit favoriser le commerce au sein du continent et attirer des investisseurs.

Dans cette optique et d’après le chef de la diplomatie tunisienne, l’Institut africain des statistiques qui est basé à Tunis aura sans doute un rôle central dans le développement de la ZLECA, lit-on dans un communiqué des Affaires étrangères.

Par ailleurs, Jhinaoui a eu une série d’entretiens avec des chefs de délégation de pays participants, ainsi qu’avec des hauts responsables de l’Union africaine (UA).

La Tunisie, qui a signé, en mars 2018 à Kigali (capitale du Rwanda), l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine, a entamé les procédures de sa ratification.

L’entrée en vigueur dudit accord et l’adhésion de la Tunisie à cette zone et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ainsi que son obtention de statut de membre observateur au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) permettront de renforcer le cadre juridique des relations de la Tunisie avec les pays du continent africain.

La Zone de libre-échange africaine (ZLECA), qui devrait réunir 1,2 milliard de personnes, devrait entrée en vigueur à partir de 2020.